Οι σαρωτικές πλημμύρες που προκλήθηκαν στη βορειοανατολική Νιγηρία από τις σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 23 ανθρώπους και έχουν αφήσει άστεγους χιλιάδες κατοίκους, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης στη Γιόλα, καθώς αρκετές συνοικίες της πρωτεύουσας της πολιτείας Ανταμάουα πλημμύρισαν την Κυριακή, σύμφωνα με την ενημέρωση του OCHA.

Οι νιγηριανές αρχές διεξάγουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ έχουν στήσει προσωρινά καταφύγια για τη φιλοξενία πλημμυροπαθών. Προειδοποίησαν επίσης για περαιτέρω βροχοπτώσεις και κάλεσαν τους κατοίκους περιοχών που απειλούνται να μετακινηθούν σε ασφαλέστερες τοποθεσίες.

Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν συνήθως τη Νιγηρία – την πιο πυκνοκατοικημένη χώρα της Αφρικής – την περίοδο μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου, προκαλώντας συχνά φονικές πλημμύρες λόγω ανεπαρκών υποδομών για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων.

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο εξαιτίας των πλημμυρών στη Νιγηρία από την έναρξη της φετινής περιόδου βροχών. Οι πιο πολλοί θάνατοι έχουν αναφερθεί στην πολιτεία του Νίγηρα (μεσοδυτικά).

Το 2024 περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από ένα εκατομμύριο κάτοικοι εκτοπίστηκαν σε τουλάχιστον 34 από τις 36 πολιτείες της Νιγηρίας, καθιστώντας τη φετινή περίοδο των βροχών μια από τις πιο φονικές για τη χώρα εδώ και δεκαετίες, υπογραμμίζεται στο δελτίο Τύπου του OCHA.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

