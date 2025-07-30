Νιγηρία: Έξι ανήλικες εργάτριες πνίγηκαν μετά την ανατροπή σκάφους σε ποταμό

Έξι ανήλικες εργάτριες σε αγροτική εκμετάλλευση πνίγηκαν και η τύχη άλλων δύο αγνοείται μετά την ανατροπή σκάφους με το οποίο επέστρεφαν σπίτια τους σε ποταμό της βόρειας Νιγηρίας, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Τρίτη.

Στο σκάφος επέβαιναν περίπου δεκαπέντε κορίτσια, ηλικίας 12 και 13 ετών, που επέστρεφαν στα σπίτια τους από την εργασία σε ορυζώνα της Γκούνκα, στην πολιτεία Τζιγκάουα, ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Σιίσου Άνταμ. Απέδωσε το δυστύχημα στην υπερχείλιση του ποταμού εξαιτίας πρόσφατων βροχοπτώσεων, στα ισχυρά ρεύματα και στη μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας – οι έφηβες δεν φορούσαν σωσίβια.

Ο κυβερνήτης του σκάφους, ο οποίος διέφυγε από το σημείο, θα διωχθεί για «εγκληματική αμέλεια και μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Τα ναυάγια σε ποταμούς της Νιγηρίας είναι συχνά και αποδίδονται συνήθως στο γεγονός ότι κάθε άλλο παρά αξιόπλοα σκάφη ταξιδεύουν υπερφορτωμένα, αψηφώντας τους κανονισμούς ασφαλείας.

