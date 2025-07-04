Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας υπέστη νέα, μαζική επιδρομή δεκάδων ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης τη νύχτα, με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο να αναφέρει μέσω Telegram λίγο πριν από τις 05:00 πως μέχρι στιγμής ο απολογισμός φθάνει τους 14 τραυματίες, 12 από τους οποίους χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Αναφέρθηκαν ζημιές σε έξι συνοικίες της πρωτεύουσας, πρόσθεσε ο κ. Κλίτσκο.

Νωρίτερα, ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο ανέφερε, επίσης μέσω Telegram, πως ξέσπασαν «πυρκαγιές» σε πολυκατοικίες στη συνοικία Σολομιάνσκι.

Κατά την ουκρανική πολεμική αεροπορία, ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε επίσης τουλάχιστον έναν υπερηχητικό πύραυλο εναντίον της πόλης.

Χθες, ο ουκρανός περιφερειάρχης της Ντονέτσκ Βαντίμ Φιλασκίν ανέφερε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά πλήγματα και άλλοι 12 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δυο άνθρωποι στην πόλη Πόκροφσκ, κοντά στο μέτωπο, παροτρύνοντας τους εναπομείναντες αμάχους να την εγκαταλείψουν, να πάνε σε πιο ασφαλείς περιοχές.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη Ρωσία, γυναίκα –πρώην δασκάλα που είχε πάρει σύνταξη– έχασε τη ζωή της, ενώ κτίρια υπέστησαν ζημιές σε νυχτερινές επιδρομές ουκρανικών drones στην περιφέρεια Ραστόφ (νότια), ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ νωρίς το πρωί.

Σε διπλωματικό επίπεδο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους χθες Πέμπτη ότι δεν σημειώθηκε «καμιά πρόοδος» για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. «Όχι, δεν έκανα καμιά πρόοδο» στη συνδιάλεξη αυτή, δήλωσε, επαναλαμβάνοντας πως δεν είναι «ευτυχής» για το γεγονός πως ο πόλεμος –που υποσχόταν προεκλογικά ότι θα τερμάτιζε σε «24 ώρες»– συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

