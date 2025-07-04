Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως σχεδιάζει να απευθύνει από σήμερα σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ επιστολές, με τις οποίες θα τους ενημερώνει για τους «ανταποδοτικούς», τιμωρητικούς δασμούς που έχει αποφασίσει να επιβληθούν, καθώς οι διαπραγματεύσεις για το ζήτημα βρίσκονται στην τελική ευθεία.

«Κλίνω προς το να στείλω επιστολή και να τους πω τι δασμούς θα πληρώνουν», είπε χθες Πέμπτη στον Τύπο. «Είναι πολύ πιο εύκολο», πρόσθεσε.

«Θα στείλουμε επιστολές, πιθανόν από αύριο» (σήμερα), συμπλήρωσε.

Η αναγγελία αυτή γίνεται μερικές ημέρες προτού επανέλθουν σε ισχύ, την 9η Ιουλίου, οι τιμωρητικοί τελωνειακοί δασμοί που αφορούν σε δεκάδες χώρες, από την Ταϊβάν ως αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις αρχές Απριλίου, ο αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε σοκ, ανακοινώνοντας δραστικές αυξήσεις των τελωνειακών δασμών σε ουσιαστικά όλες τις άλλες χώρες του κόσμου: επιπρόσθετο δασμό «βάσης» 10%, που φθάνει ως και το 50% για χώρες που εξάγουν στις ΗΠΑ περισσότερα αγαθά από όσα εισάγουν από αυτές.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας ανέστειλε ωστόσο αμέσως μετά τους δασμούς αυτούς, προκειμένου να δοθεί χρόνος για να γίνουν διαπραγματεύσεις για το εμπόριο με καθέναν από τους εμπορικούς εταίρους της χώρας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν κάνει γνωστό πως ενδέχεται να ανακοινωθεί σειρά συμφωνιών για το εμπόριο τις προσεχείς ημέρες.

Για την ώρα τουλάχιστον, η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει συμφωνίες παρά μόνο με τη Βρετανία και το Βιετνάμ. Εξάλλου, η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο συμφώνησαν να μειώσουν αμοιβαία το –απαγορευτικό– επίπεδο δασμών που είχαν ανταλλάξει σε ομοβροντίες.

Καθώς πλησιάζει η προθεσμία της 9ης Ιουλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεσή του να ενημερώσει επιστολικά άλλες χώρες για τους δασμούς που θα τους επιβληθούν.

Προτού αναχωρήσει, είπε πως αναμένει να κλειστούν «μια-δυο συμφωνίες ακόμα».

Πηγή: skai.gr

