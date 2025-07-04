ΗΠΑ-Κολομβία: Νέα διπλωματική κρίση

Η διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την ανάκληση του προσωρινού επιτετραμμένου της αμερικανικής πρεσβείας στην Μπογοτά, για «κατεπείγουσες διαβουλεύσεις», εκφράζοντας «βαθιά ανησυχία» για την επιδείνωση των σχέσεων με την Κολομβία του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο, με φόντο φερόμενη συνωμοσία εναντίον του.

Η αντίδραση δεν άργησε, με τον κολομβιανό πρόεδρο να ανακοινώνει με τη σειρά του μέσω X την ανάκληση του πρεσβευτή της Κολομβίας στην Ουάσιγκτον, του Ντανιέλ Γκαρσία Πένια, για διαβουλεύσεις.

Ο πρεσβευτής «θα έρθει να μας ενημερώσει για την εξέλιξη της διμερούς ατζέντας στην οποία είχα δεσμευτεί όταν ανέλαβα», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους, ο πρώτος πρόεδρος της Κολομβίας που ανήκει στην αριστερά, στην εξουσία από το 2022.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Τάμι Μπρους, γνωστοποιούσε με δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα πως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «ανακάλεσε τον Τζον Τ. ΜακΝαμάρα, επιτετραμμένο ad interim της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Κολομβία, στην Ουάσιγκτον για κατεπείγουσες διαβουλεύσεις έπειτα από ανυπόστατες και καταδικαστέες δηλώσεις από τα κορυφαία κλιμάκια της κυβέρνησης της Κολομβίας».

Πέρα από την ανάκληση του προσωρινού επιτετραμμένου η Ουάσιγκτον «λαμβάνει κι άλλα μέτρα για να εκφράσει με σαφήνεια τη βαθιά ανησυχία της για την τρέχουσα κατάσταση των διμερών σχέσεών μας», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος δεν ξεκαθάρισε ποιες ακριβώς «ανυπόστατες» δηλώσεις πυροδότησαν την οργή της Ουάσιγκτον. Ωστόσο, τον περασμένο μήνα ο κολομβιανός πρόεδρος κατηγόρησε τις ΗΠΑ και «ανθρώπους της άκρας δεξιάς» πως απεργάζονται πραξικόπημα για την ανατροπή του.

Επανέλαβε έτσι κατηγορία που διατύπωσε ο ομόλογός του της Βενεζουέλας, ο Νικολάς Μαδούρο.

Η κολομβιανή εισαγγελία άρχισε να διενεργεί αυτή την εβδομάδα έρευνα για αυτή τη φερόμενη συνωμοσία με σκοπό την ανατροπή του προέδρου Πέτρο, στην οποία πιθανόν ενέχονται κολομβιανοί και αμερικανοί πολιτικοί, έπειτα από την αποκάλυψη από την ισπανική εφημερίδα El País ηχογραφημένων συζητήσεων, που εμπλέκουν ιδίως τον κολομβιανό πρώην υπουργό Εξωτερικών Άλβαρο Λέιβα.

«Δεν πρόκειται για τίποτε άλλο παρά για συνωμοσία (του κ. Λέιβα) με διακινητές ναρκωτικών και όπως φαίνεται με την κολομβιανή και αμερικανική άκρα δεξιά», δήλωσε ο κ. Πέτρο τη Δευτέρα.

Η νέα διπλωματική ένταση καταγράφεται εν μέσω αναταράξεων στην κυβέρνηση του προέδρου Πέτρο: η υπουργός Εξωτερικών Λάουρα Σαράβια υπέβαλε την παραίτησή της, επικαλούμενη τις «διαφωνίες» της.

Εξάλλου ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε προ ημερών πως θα «ανασταλεί» η έκδοση στις ΗΠΑ μορφών ένοπλων οργανώσεων αν συμμετέχουν σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση, κίνηση που αναμένεται πως θα χειροτερέψει τις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στην Μπογοτά και την Ουάσιγκτον.

Στην αμερικανική πρωτεύουσα, η δυσαρέσκεια εντείνεται, καθώς η πολιτική με στόχο την «απόλυτη ειρήνη» που εφαρμόζει ο πρόεδρος Πέτρο –που υπήρξε κι ο ίδιος αντάρτης τα χρόνια της νεότητάς του– επικρίνεται διότι θεωρείται πως έδωσε πολύ ευρύτερη ελευθερία δράσης σε διακινητές ναρκωτικών.

Η παραδοσιακά στενή σχέση ανάμεσα στις δυο χώρες δοκιμάζεται αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ξέσπασε σύντομη, αλλά σφοδρή διπλωματική κρίση στα τέλη Ιανουαρίου, με αφορμή την απέλαση στην Κολομβία μεταναστών που είχαν εισέλθει παράτυπα στις ΗΠΑ.

Η Κολομβία βιώνει αναζωπύρωση της βίας, τη σοβαρότερη κρίση ως προς τη δημόσια ασφάλεια την τελευταία δεκαετία.

Πάντως «παρά τις πολιτικές διαφωνίες με τη σημερινή κυβέρνηση, η Κολομβία παραμένει απαραίτητος στρατηγικός εταίρος» των ΗΠΑ, θύμισε στην ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.