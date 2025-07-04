Σερβία: Μπλόκα σε όλες τις μεγάλες πόλεις αναγγέλλουν οι φοιτητές

Τον πλήρη αποκλεισμό του Βελιγραδίου και άλλων μεγάλων πόλεων ανήγγειλαν για σήμερα Παρασκευή οι φοιτητές στη Σερβία, σε αντίδραση «στην αστυνομική βία και τις συλλήψεις».

Καταληψίες φοιτητές αναφέρουν μέσω ιστοτόπου που έχουν δημιουργήσει ότι οι αποκλεισμοί οδικών κόμβων στις πόλεις θα ξεκινήσουν στις 06:00, χωρίς να διευκρινίζουν πόσο θα διαρκέσουν.

Δίνουν επίσης οδηγίες σε όσους θα συμμετάσχουν στους αποκλεισμούς «να μην καταφεύγουν στη βία, να αποχωρούν χωρίς αντίσταση από τα μπλόκα όταν επεμβαίνουν αστυνομικές δυνάμεις και να μετακινούνται σε άλλο σημείο όπου θα στήνουν νέο μπλόκο».

Οι φοιτητές καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν στους αποκλεισμούς δρόμων.

Αφορμή για τον σχεδιαζόμενο αποκλεισμό των πόλεων αποτέλεσε η βία που χρησιμοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από την αστυνομία κατά φοιτητών σε μπλόκα και επίσης η προσπάθεια αστυνομικών, το βράδυ της Τετάρτης, να εισέλθουν διά της βίας στη Νομική.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, αντιδρώντας στην αναγγελία των αποκλεισμών, με βίντεο που μεταφόρτωσε στο instagram αργά χθες βράδυ, δήλωσε ότι το κράτος δεν μπορεί να επιτρέψει παράνομες ενέργειες.

«Δυστυχώς, όσοι δεν αγαπούν τη Σερβία, υπάρχουν εκτός συνόρων κι εντός της χώρας, αποφάσισαν να κάνουν τη ζωή όλων σας δύσκολη. Αποφάσισαν να σας εμποδίσουν να πάτε στη δουλειά, να σας εμποδίσουν να ζήσετε φυσιολογική ζωή, να σας εμποδίσουν να νιώσετε ελεύθεροι στη χώρα σας, στα σπίτια σας, στον χώρο εργασίας σας» τόνισε ο πρόεδρος Βούτσιτς.

Αξίωσε οι φοιτητές «να συνετιστούν και να πάψουν να μισούν τόσο πολύ τη χώρα τους» προειδοποιώντας ότι οι αποκλεισμοί παραβιάζουν όχι μόνο τον ποινικό κώδικα αλλά και το Σύνταγμα.

Τις τελευταίες πέντε ημέρες, φοιτητές και πολίτες προχωρούν σε αποκλεισμούς δρόμων σε όλες τις μεγάλες πόλεις, απαιτώντας την προκήρυξη νέων πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Τα μπλόκα «ξεφυτρώνουν» απροειδοποίητα σε διάφορα σημεία των πόλεων, πολλές φορές ταυτόχρονα σε 20-30 σημεία, γεγονός που δυσκολεύει το έργο της αστυνομίας. Καθημερινά γίνονται δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις, αλλά δεν μοιάζουν να αποδυναμώνουν τις αντιδράσεις φοιτητών και πολιτών.

Την τακτική των αποκλεισμών που εφαρμόζουν οι φοιτητές υποστηρίζουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία αποφάσισαν να απέχουν από τις εργασίες της βουλής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.