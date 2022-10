Τουλάχιστον 13 νεκροί από πυρκαγιά σε πλοίο στην Ινδονησία- Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε πλοίο στα ανοικτά της νήσου Τιμόρ, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ινδονησίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κύριο κατάστρωμα του πλοίου KM Express Cantika 77, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ της Κούπανγκ και του Καλαμπάχι.

BREAKING: #BNNIndonesia Reports



According to a transportation official, at least 13 people were killed when a boat carrying hundreds of people caught fire in eastern Indonesia on Monday. pic.twitter.com/1OpE5XVmeB