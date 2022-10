ΗΠΑ: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε λύκειο στο Σεντ Λούις - Βίντεο

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος και ως δράστης, και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς τη Δευτέρα σε λύκειο στο Σεντ Λούις στην πολιτεία του Μιζούρι. Μια γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο ενώ μια έφηβη σκοτώθηκε μέσα στο σχολείο, και οι δύο από πυροβολισμούς.



Ο ύποπτος, ένας άνδρας που δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί, αλλά εκτιμάται ότι είναι περίπου 20 ετών, πυροβολήθηκε μέσα στο σχολείο και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, αποφεύχθηκε λουτρό αίματος, καθώς το όπλο του κόλλησε.

Η αστυνομία απάντησε μετά από κλήση για ένα εν εξελίξει περιστατικό με ένοπλο στο λύκειο Central Visual and Performing Arts του Μιζούρι στις 9:10 το πρωί (τοπική ώρα).

Όταν έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις, οι μαθητές έβγαιναν τρέχοντας από το σχολείο και είπαν στους αστυνομικούς ότι ο δράστης είχε ένα «μακρύκανο όπλο», είπε ο Μακ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί αντάλλαξαν πυρά με τον ένοπλο και τον τραυμάτισαν θανάσιμα, συμπλήρωσε αξιωματικός.



Ο Ντέιβιντ Γουίλιαμς, δάσκαλος μαθηματικών στο σχολείο, άκουσε πολλούς πυροβολισμούς έξω από την τάξη του και ένα από τα παράθυρα στην πόρτα της τάξης που δίδασκε έσπασε από σφαίρα. Στη συνέχεια άκουσε έναν άνδρα να λέει, «θα πεθάνετε όλοι».

Police are on site at Central Visual and Performing Arts this morning following reports of an active shooter and both CVPA and Collegiate are on lockdown.

The shooter was quickly stopped by police inside CVPA.

We have reports of 2 students injured and on the way to the hospital.