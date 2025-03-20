Τώρα ανακαλύπτει ο Τραμπ πως το τέλος των πολέμων είναι πιο δύσκολο απ΄ό,τι φανταζόταν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τώρα ανακαλύπτει πως όσα είχε υποσχεθεί προεκλογικά, πως θα βάλει άμεσα τέλος στους πολέμους στη Γάζα και την Ουκρανία, δεν μπορούν να υλοποιηθούν τόσο εύκολα.

Την ώρα που ο Τραμπ κάνει κινήσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, μια άλλη εκεχειρία κατέρρευσε σαν τραπουλόχαρτο, με το Ισραήλ να εξαπολύει φονική επίθεση στη Γάζα, σκοτώνοντας εκατοντάδες αμάχους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

Το τηλεφώνημα του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την ώρα ο Μπένιαμιν Νετανιάχου επέστρεφε σε πόλεμο πλήρους κλίμακας, έδειξε πως οι δύο ηγέτες έχουν δικές τους πολιτικές προτεραιότητες, που θα υπερτερούν πιθανότατα των δικών του.

Όπως σχολιάζει το CNN, η γεωπολιτική ατμόσφαιρα στέκεται εμπόδιο στο «όνειρο» του Τραμπ να αφήσει κληρονομιά ως «παγκόσμιος ειρηνοποιός», με την επιστροφή του στο Οβάλ Γραφείο.

Η συνομιλία Τραμπ – Πούτιν ενίσχυσε τους φόβους της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της πως οι ΗΠΑ πλέον βλέπουν τον πόλεμο ως παράπλευρο ζήτημα στην ευρύτερη προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να προσεγγίσει τη Μόσχα. Η ανάλυση του αμερικανικού δικτύου σημειώνει πως ο Τραμπ βλέπει την σύγκρουση μέσα από έναν ρωσικό φακό και αυτό εξηγεί και το γιατί έκανε πρωτοφανείς επιθέσεις στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ακόμη και μέσα στον Λευκό Οίκο και επαινούσε μόνο τον Πούτιν.

Στο άλλο μέτωπο, αυτό της Γάζας, η συγκατάθεση της Ουάσιγκτον στο να εξαπολύσει ο Νετανιάχου σφοδρή επίθεση στον παλαιστινιακό θύλακα, τερματίζει τις προσπάθειες του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων και μια συμφωνία δεύτερης φάσης προς τον τερματισμό του πολέμου.

Επίσης, η νέα αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον των υποστηριζόμενων από το Ιράν, ανταρτών Χούτι στην Υεμένη, υποδηλώνει επίσης ότι ο Τραμπ επικεντρώνεται σε άλλο στόχο - την ενίσχυση της πίεσης στην Τεχεράνη ώστε να την αναγκάσει σε συνομιλίες για το πυρηνικό της πρόγραμμα ή να την αποδυναμώσει ενόψει ενός πιθανού ισραηλινού ή αμερικανικού πλήγματος στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της.

Επιστρέφοντας στην εξουσία, ο Τραμπ επέπληξε τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη και προέβη σε επεκτατικές αξιώσεις κατά του Καναδά, της Γροιλανδίας και του Παναμά. Αλλά το μεγαλύτερο ερώτημα που πλανάται γύρω από την εξωτερική πολιτική της δεύτερης θητείας του αν θα είναι πρόθυμος να ασκήσει πίεση είτε στον Πούτιν είτε στον Νετανιάχου. Και η φιλοδοξία του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης εξαρτάται -κατά πολύ- από αυτό.

Ο Τραμπ επιμένει πως η ειρήνη στην Ουκρανία είναι κοντά

Ο Λευκός Οίκος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, αλλά το κύριο μήνυμα ήταν η ρωσική αντίδραση στην ιδέα των ΗΠΑ για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Οι Ρώσοι συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους και στόχους υποδομών της Ουκρανίας. Και το Κίεβο συμφωνεί σε αυτό.

Ωστόσο, ο όρος «κατάπαυση πυρός» που χρησιμοποίησε ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καθώς δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στο να συνεχίσει η Ρωσία να χτυπάει άλλους στόχους αλλά και τον άμαχο πληθυσμό της Ουκρανίας.

Και πράγματι, λίγες ώρες μετά την επικοινωνία των ηγετών, οι Ουκρανοί δήλωσαν το βράδυ της Τρίτης ότι η Μόσχα εξαπέλυσε μαζική επίθεση με drones εναντίον νοσοκομείου στην περιοχή του Σούμι.

Παρ΄όλα αυτά, η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα και πως θα διεξαχθούν συνομιλίες στη Μέση Ανατολή για την επίτευξη θαλάσσιας κατάπαυσης του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα και πλήρους κατάπαυσης του πυρός και μόνιμης ειρήνης.

«Ήταν μια πολύ καλή κλήση», δήλωσε ο Τραμπ, με αλαζονικό τρόπο, θεωρώντας πως μόνο ο ίδιος θα μπορούσε να πετύχει ένα τέτοιο κατόρθωμα, δηλαδή στο να υπάρχει άμεσα γρήγορη πρόοδος, σχολιάζει το CNN. «Αν δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν θα το έκανε ποτέ», είπε για τον Ρώσο ηγέτη σε συνέντευξή του στον Washington Examiner. «Το επόμενο βήμα είναι μια πλήρης κατάπαυση του πυρός και μια συμφωνία», συνέχισε ο Τραμπ. «Νομίζω ότι θα γίνει πολύ γρήγορα», τόνισε.

Αν ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρει να φέρει την ειρήνη, θα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα που θα σώσει χιλιάδες ζωές, αλλά η προσωπική του αξιοπιστία αυτή τη στιγμή βασίζεται σε έναν ηγέτη, τον Πούτιν, που έχει παραβιάσει συστηματικά συμφωνίες και εκεχειρίες.

Επίσης, η συμφωνία του Πούτιν να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές μπορεί να μην μοιάζει τόσο με υποχώρηση. Όπως αναφέρει στο CNN, η Μπεθ Σάνερ, πρώην ανώτερη αξιωματούχος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών: «Σε τι συμφώνησαν; Η Ουκρανία το πρώτο πράγμα που πέτυχε κατά τη διάρκεια του πολέμου ήταν να πλήξει όλες τις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας. Το να συμφωνήσει (η Μόσχα) σε αυτό δεν είναι νίκη». «Αυτοί είναι όροι του Κρεμλίνου, δεν είναι αμερικανικοί όροι. Σίγουρα ο Πούτιν είναι αυτός που οδηγεί αυτή τη συμφωνία», εκτιμά η ίδια.

Οι δύο ηγέτες επίσης συζήτησαν και για παγκόσμια ζητήματα, πέραν του πολέμου, μεταξύ των οποίων και για τα πυρηνικά όπλα. Αυτό υπογραμμίζει τον στόχο του Τραμπ να επαναφέρει τον Πούτιν στην παγκόσμια σκηνή. Σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου «οι δύο ηγέτες μοιράστηκαν και την άποψη πως το Ιράν δεν θα πρέπει ποτέ να είναι σε θέση να καταστρέψει το Ισραήλ».

Και αυτό είναι σημαντικό καθώς δείχνει πως ο στόχος της προσέγγιση της Ρωσίας θα μπορούσε να είναι στο να απομακρυνθεί η Μόσχα από τους στενούς δεσμούς της με την Τεχεράνη, κάτι που συμφέρει τις ΗΠΑ.

Όπως ο Πούτιν, έτσι και ο Νετανιάχου έχει πολιτικούς στόχους

Παράλληλα, η κατάρρευση της εκεχειρίας στη Γάζα δείχνει την αδυναμία της αμερικανικής κυβέρνησης να μετατρέψει τις αρχικές ειρηνευτικές συμφωνίας σε μόνιμη εκεχειρία. Και είναι μια τάση που θα μπορούσε να προμηνύει το πόσο άσχημα θα μπορούσε να εξελιχτεί και η ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία.

Πολλοί Αμερικανοί παρατηρητές πιστεύουν εδώ και καιρό ότι ο Νετανιάχου δεν ήθελε ποτέ να προχωρήσει πέρα από το πρώτο στάδιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η Τρίτη ήταν η πιο θανατηφόρα ημέρα των τελευταίων 15 μηνών στη Γάζα, σύμφωνα με τον απολογισμό του CNN, αφού οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν πολλαπλούς στόχους, ενώ σκοτώθηκαν περισσότεροι από 400 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους πολλοί άμαχοι και παιδιά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ισχυρίστηκε πως εξαπέλυσε τις επιθέσεις επειδή η Χαμάς αρνήθηκε να απελευθερώσει τους εναπομείναντες ομήρους ή να αποδεχθεί την πρόταση των ΗΠΑ για παράταση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, παρά την παύση της στρατιωτικής δραστηριότητας του Ισραήλ.

Η Χαμάς, ωστόσο, επέμεινε ότι δεν απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ και ότι επιθυμεί την παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Αλλά, όπως σχολιάζει και το CNN, η σκληροπυρηνική ισλαμική ομάδα έχει ελάχιστα κίνητρα για να απελευθερώσει τους εναπομείναντες ζωντανούς ομήρους, οι οποίοι είναι το τελευταίο διαπραγματευτικό χαρτί στη σύγκρουση με το Ισραήλ την ώρα που ο Νετανιάχου ορκίζεται πως ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν εξαλειφθεί η Χαμάς.

«Αυτή είναι μόνο η αρχή», δήλωσε την Τρίτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για διαφθορά, αποκόμισε άμεσα πολιτικά οφέλη από την απόφασή του να αναζωπυρώσει τον πόλεμο. Ο ακροδεξιός πολιτικός Ιταμάρ Μπεν Γκριβ δήλωσε ότι θα επανέλθει στην κυβέρνηση μαζί με το κόμμα «Εβραϊκή Δύναμη» και αυτό ενισχύει την πολιτική του θέση ενόψει μιας σειράς δύσκολων διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη μακροβιότητα της κυβέρνησής του.

Η επιστροφή στις πολεμικές επιχειρήσεις σήμαινε επίσης ότι η δίκη του Νετανιάχου για διαφθορά αναβλήθηκε προσωρινά.

Πολλοί από τους επικριτές του πρωθυπουργού πιστεύουν ότι παρέτεινε σκόπιμα τον πόλεμο στη Γάζα για να αναβάλει την δίκη του, από την οποία θα μπορούσε να φυλακιστεί ή να καταδικαστεί,

Όπως και ο Πούτιν -για τον οποίο ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει γίνει υπαρξιακός σκοπός-, έτσι και ο Νετανιάχου ίσως δεν θέλει να τελειώσουν οι μάχες, για να εδραιώσει την εξουσία του.

Ωστόσο, και οι δύο ηγέτες πρέπει να έχουν στο νου τους πως και ο «φίλος» τους, Τραμπ έχει τα τεράστια πολιτικά κίνητρα για να παύσει τους πολέμους και αργά ή γρήγορα ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με δύσκολες πολιτικές επιλογές, τις οποίες προς ώρας, έχει αναβάλει.

Επιμέλεια: Αναστασία Κιτσικώστα



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.