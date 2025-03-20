Του Στέφανου Νικολαΐδη

Τις δικές του σκέψεις και εκτιμήσεις για τη σύλληψη και προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου μοιράστηκε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της ΝΔ Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο skai.gr.

«Δεν πρόκειται για καμία απέλπιδα προσπάθεια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο», αναφέρει χαρακτηριστικά και εξηγεί:

«Ο πρόεδρος Ερντογάν υπολόγισε με ακρίβεια τον χρόνο. Αυτήν την Κυριακή 23 Μαρτίου το ρεπουμπλικανικό κόμμα της Τουρκίας θα ανακοίνωνε υποψήφιο τον Ιμάμογλου για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Τώρα όμως τι κάνει ο Τούρκος πρόεδρος; Πρώτον, αφαιρεί το πτυχίο από τον Ιμάμογλου και αμέσως μετά τον συλλαμβάνει. Έτσι λοιπόν ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, χωρίς πτυχίο και συλληφθείς, θα θεωρηθεί ότι αποτελεί μια αντιθεσμική επιλογή, εφόσον κατέβει για την προεδρία της χώρας του».

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει ο κ. Συρίγος, υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος που ο Ερντογάν έβαλε στο στόχαστρο τον Ιμάμογλου: ότι η Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει ένα δυνητικό θύμα εκβιασμού της Τουρκίας.

«Ο Ερντογάν αισθάνεται ότι οι Ευρωπαίοι τον χαϊδεύουν, γνωρίζοντας ότι στην πραγματικότητα δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερα έντονες αντιδράσεις της ΕΕ. Βλέπει ότι τον θέλουν μέσα στην ευρωπαϊκή αμυντική ομπρέλα, άρα νιώθει ότι μπορεί ελεύθερα να εκκαθαρίσει τους εσωτερικούς του εχθρούς χωρίς διεθνή κατακραυγή. Σαφώς υπάρχουν οι απλές καταδικαστικές ανακοινώσεις,

