Τουρκία: Κατασχέθηκε η κατασκευαστική εταιρεία του Ιμάμογλου

Οι τουρκικές αρχές κατάσχεσαν την κατασκευαστική εταιρεία συνιδιοκτησίας του προφυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ανακοίνωσε η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η Τουρκία συνέλαβε τον Ιμάμογλου την Τετάρτη με κατηγορίες για δωροδοκία και παροχή βοήθειας σε τρομοκρατική ομάδα, ένα βήμα που το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης επέκρινε ως «απόπειρα πραξικοπήματος κατά του επόμενου προέδρου».

Σε ανακοίνωσή του αργά το βράδυ της Τετάρτης, το γραφείο του εισαγγελέα ανέφερε ότι ο έλεγχος της Imamoglu Construction, Trade and Industry αναλήφθηκε από το ποινικό ειρηνοδικείο, με βάση τις εκθέσεις έρευνας για οικονομικό έγκλημα.

Πηγή: skai.gr

