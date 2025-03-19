Ισραήλ: Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός του ακροδεξιού Μπεν Γκβιρ στο υπουργείο Εθνικής Ασφαλείας

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε την πρόταση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να επανέλθει στο υπουργείο Εθνικής Ασφαλείας ο ακροδεξιός πολιτικός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, που επανεντάχθηκε στο κυβερνητικό σχήμα.

Ο Μπεν Γκβιρ παραιτήθηκε από υπουργός Εθνικής Ασφάλειας τον Ιανουάριο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Τότε, είχε πει ότι οι εναπομείναντες όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν «με τη χρήση βίας».

Ο υπουργός Ανάπτυξης του Νεγκέβ και της Γαλιλαίας Γιτζάκ Βασερλάουφ και ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αμιτσάι Ελιγιάχου είχαν επίσης παραιτηθεί τον Ιανουάριο και επανήλθαν στην κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.