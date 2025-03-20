Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς οι εχθροπραξίες του Ισραήλ και του βασικού συμμάχου του, των ΗΠΑ, με τους Χούθι, κίνημα υποστηριζόμενο από το Ιράν, συνεχίζουν την πορεία της κλιμάκωσης.

Πρόκειται για τη δεύτερη εκτόξευση πυραύλου εναντίον του Ισραήλ από την Υεμένη σε ισάριθμες ημέρες. Οι επιθέσεις από το σιιτικό κίνημα είχαν ανασταλεί αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς τη 19η Ιανουαρίου.

Ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ μετά την εκτόξευση, σύμφωνα με τον στρατό. Η ισραηλινή αστυνομία διευκρίνισε πως ήχησαν σειρήνες μεταξύ άλλων στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών του Ισραήλ πάντως, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

Το κίνημα ανταρτών, που ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση του πυραύλου τις πρώτες πρωινές ώρες, συνεχίζει τη δράση του εναντίον του Ισραήλ παρά τα κύματα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών από το Σάββατο, μετά τα οποία διεμήνυσε ότι θα εντείνει τις ενέργειές του, αψηφώντας τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί «αφανισμού» των Χούθι και περί του ότι στο εξής θα θεωρεί «υπεύθυνο» για κάθε ενέργειά τους το Ιράν.

Η Τεχεράνη αντέτεινε ότι οι Χούθι είναι ανεξάρτητη πολιτική δύναμη που παίρνει δικές της στρατηγικές και επιχειρησιακές αποφάσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο πύραυλος αναχαιτίστηκε από την πολεμική αεροπορία «πριν» εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Πηγή: skai.gr

