Το X μπλόκαρε τον λογαριασμό του Ιμάμογλου στην Τουρκία

Αποκλείστηκε η πρόσβαση στον λογαριασμό X του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου στην Τουρκία, όπως έκανε γνωστό με ένα μήνυμα στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη.

Η αστυνομία συνέλαβε τον Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου, πυροδοτώντας τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην Τουρκία εδώ και μια δεκαετία. Φυλακίστηκε τέσσερις ημέρες αργότερα εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες διαφθοράς, τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν τη σύλληψή του πολιτικοποιημένη και αντιδημοκρατική.

Ο λογαριασμός του Ιμάμογλου στο X έχει σχεδόν 10 εκατομμύρια ακόλουθους.

Οι χρήστες που επισκέφθηκαν τη σελίδα από την Τουρκία είδαν μόνο ένα μήνυμα που ανέφερε ότι ο λογαριασμός "έχει παρακρατηθεί στην TR σε απάντηση νομικής απαίτησης". Το μήνυμα δεν διευκρίνισε τους λόγους της απόφασης, επισημαίνει το Bloomberg.

Ο εξέχων Τούρκος δικηγόρος Γκονέντς Γκιουρκαϊνάκ δήλωσε μέσω του X ότι, κατόπιν αιτήματος του X, καταθέτει τις αντιρρήσεις του στην απόφαση του δικαστηρίου να μπλοκάρει την πρόσβαση στο λογαριασμό.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η λαϊκή υποστήριξη προς τον Ιμάμογλου έχει αυξηθεί περαιτέρω έναντι του Ερντογάν από τότε που συνελήφθη, ενισχύοντας την άποψη ότι θα είναι ο κύριος αντίπαλος του Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές, οι οποίες δεν έχουν προγραμματιστεί πριν από το 2028.

Η ημερήσια τουρκική εφημερίδα Milliyet ανέφερε ότι η σελίδα μπλοκαρίστηκε μετά από δικαστική εντολή που δόθηκε στο X και στη ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών BTK.

Τις ημέρες μετά την προφυλάκιση του Ιμάμογλου, το X ανέφερε ότι κατέθεσε αίτηση στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας αμφισβητώντας κυβερνητική εντολή να μπλοκάρει πάνω από 100 λογαριασμούς.

Ο λογαριασμός του Ιμάμογλου συνέχισε να δημοσιεύει αναρτήσεις και μετά την κράτησή του, με πιο πρόσφατη την ανακοίνωση ότι σκόπευε να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για την ανάκληση του πανεπιστημιακού του πτυχίου, μια προϋπόθεση για τους υποψήφιους προέδρους.

Η Τουρκία έχει αυστηροποιήσει τον έλεγχό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων με νόμους που υποχρεώνουν τις πλατφόρμες να συμμορφώνονται με αιτήματα αφαίρεσης περιεχομένου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, οι τουρκικές αρχές έχουν συλλάβει δεκάδες άτομα για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ασκούσαν κριτική στην κράτηση του Ιμάμογλου και έχουν διακόψει την πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το X, το Instagram και το YouTube σε πολλές περιπτώσεις, επικαλούμενες ανησυχία για τη διάδοση της παραπληροφόρησης.

Πηγή: skai.gr

