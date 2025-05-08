Χιλή: Συνετρίβη αεροσκάφος - ασθενοφόρο με 6 επιβαίνοντες

Αεροσκάφος με έξι επιβαίνοντες συνετρίβη χθες Τετάρτη το βράδυ κοντά στην πρωτεύουσα της Χιλής, ενώ μετέφερε ασθενή προς περιοχή κοντά στα βόρεια σύνορα της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Η επαφή χάθηκε με το αεροσκάφος κοντά στον λόφο Ελ Ρόβλε, στην τοποθεσία Κουρακαβί, 40 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Σαντιάγο, σύμφωνα με ανακοίνωση της γενικής διεύθυνσης πολιτικής αεροναυτιλίας (DGAC) της Χιλής, που δημοσιοποιήθηκε στις 21:37 (τοπική ώρα· 04:37 ώρα Ελλάδας).

Το αεροσκάφος-ασθενοφόρο, τύπου Piper Cheyenne II, νηολογημένο με τον κωδικό CC-CCC, είχε απογειωθεί από την πρωτεύουσα Σαντιάγο με προορισμό την Αρίκα και συνετρίβη ενώ μετέφερε «έξι ανθρώπους», διευκρίνισε η DGAC μέσω X.

Στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες, στις οποίες συμμετέχουν ομάδες της πολεμικής αεροπορίας, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Η περιοχή, σε «μεγάλο υψόμετρο», είναι «εξαιρετικά δυσπρόσιτη», επισήμανε σε τηλεοπτικό δίκτυο της Χιλής ο δήμαρχος της Κουρακαβί, ο Κριστιάν Ερνάντες.

Το στοιχείο αυτό «επιδεινώνουν» βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Χιλής χθες, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

