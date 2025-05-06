Η λαϊκή υποστήριξη προς τον Εκρέμ Ιμάμογλου, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης του οποίου η σύλληψη πυροδότησε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν γίνει εδώ και μια δεκαετία στην Τουρκία, έχει αυξηθεί περαιτέρω - πάνω από εκείνη του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν - αφότου συνελήφθη και φυλακίσθηκε το Μάρτιο, δείχνουν δημοσκοπήσεις.

Δύο έρευνες, που δόθηκαν στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες, δείχνουν πως η φυλάκιση του Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου έχει ενισχύσει επίσης την άποψη ότι είναι ο κύριος αντίπαλος του Ερντογάν σε οποιαδήποτε μελλοντική προεδρική εκλογή, ακόμα κι αν βρίσκεται πίσω από τα σίδερα της φυλακής.

Θα έβγαινε σήμερα πρόεδρος

Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο από τις εταιρείες Metropoll και Konda δείχνουν ότι ο Ιμάμογλου θα προηγούνταν άνετα του Ερντογάν σε μια υποθετική εκλογική μονομαχία τους - αν και εκλογές δεν πρόκειται να διεξαχθούν πριν από το 2028.

«Αν οι εκλογές γίνονταν σήμερα και ο Ιμάμογλου και ο Ερντογάν περνούσαν στο δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας, ο Ιμάμογλου θα νικούσε με διαφορά επτά ποσοστιαίων μονάδων», λέει ο Οζέρ Σεντσάρ, επικεφαλής ερευνών στη Metropoll, η οποία υπολογίζει την υποστήριξη του δημάρχου στο 46,7% και αυτή του προέδρου στο 39,3%.

Η δημοσκόπηση της εταιρείας Konda έδειξε πως η υποστήριξη προς τον Ιμάμογλου αυξήθηκε τον Απρίλιο πολύ πάνω από το 40%, περισσότερο απ' ό,τι τον προηγούμενο μήνα, και θα προηγούνταν με άνεση του Ερντογάν σε μια υποθετική εκλογική μονομαχία τους, σύμφωνα με τον Αϊντίν Ερντέμ, γενικό διευθυντή της εταιρείας.

Ο Ερντογάν ήρθε πρώτος όταν ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να επιλέξουν από έναν ευρύτερο κατάλογο εννέα εν δυνάμει υποψηφίων, διαπίστωσε η Konda.

Αυξήθηκε η πόλωση

Οι έρευνες δείχνουν επίσης ότι, μετά τη σύλληψη του δημάρχου πριν από σχεδόν δύο μήνες, οι Τούρκοι ψηφοφόροι έχουν πολωθεί ακόμα περισσότερο ανάμεσα στο AKP, το κόμμα του Ερντογάν, και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) του Ιμάμογλου, που είναι το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης.

Η Metropoll διαπίστωσε πως, μετά το Μάρτιο, η υποστήριξη τόσο προς το CHP όσο και προς το AKP αυξήθηκε κατά περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες, στο 34% και στο 33% αντιστοίχως, σε μεγάλο βαθμό επειδή επέλεξαν στρατόπεδο ψηφοφόροι που ήταν μέχρι τότε αναποφάσιστοι.

Ωστόσο ο αριθμός των αναποφάσιστων ψηφοφόρων μειώθηκε σημαντικά τον Απρίλιο σε σχέση με το Μάρτιο, με τους περισσότερους να υποστηρίζουν τον έναν από τους δύο άνδρες, πράγμα που δείχνει ότι η φυλάκιση του δημάρχου ενίσχυσε μια «αυξανόμενη πόλωση» στα πολιτικά πράγματα, δήλωσε ο Ερντέμ.

Τα αποτελέσματα των ερευνών των Konda και Metropoll δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ευρέως στην Τουρκία, εκτός από τα μέσα που είχαν παραγγείλει τις έρευνες.

Μερικές προηγούμενες δημοσκοπήσεις είχαν δείξει πως η υποστήριξη προς τον Ιμάμογλου κινούνταν σε παρόμοια υψηλά επίπεδα, μεταξύ άλλων και πριν από την αποφασιστική περυσινή νίκη του στις δημοτικές εκλογές.

Ο επικεφαλής μιας άλλης εταιρείας δημοσκοπήσεων, ο Μεχμέτ Αλί Κουλάτ της MAK, δήλωσε πως η μελλοντική επιτυχία του Ιμάμογλου και του CHP θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν άλλα αντιπολιτευόμενα κόμματα, ιδιαίτερα το φιλοκουρδικό DEM που στο παρελθόν είχε υποστηρίξει το CHP, θα του προσφέρον την υποστήριξή τους.

Ο Ερντογάν, ο οποίος εξελέγη για τελευταία φορά το 2023, δεν μπορεί να είναι και πάλι υποψήφιος βάσει του νόμου, εκτός αν προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές και υποστηριχθεί από τα τρία πέμπτα του κοινοβουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί υποστήριξη πέραν του κυβερνώντος συντηρητικού συνασπισμού του.

