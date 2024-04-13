Το Βερολίνο καλεί τους Γερμανούς να φύγουν από το Ιράν

Η Γερμανία προειδοποίησε χθες Παρασκευή τους πολίτες της να φύγουν από το Ιράν γιατί υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης της έντασης με το Ισραήλ και κίνδυνος να συλληφθούν από τις ιρανικές αρχές.

Υπάρχει ο κίνδυνος τόσο μιας απότομης κλιμάκωσης των υφιστάμενων εντάσεων της Τεχεράνης με το Ισραήλ όσο και ότι οι Γερμανοί μπορεί να κινδυνεύσουν από αυθαίρετες συλλήψεις στη χώρα, αναφέρει.

"Υπό τις τρέχουσες εντάσεις, ιδιαίτερα μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, υπάρχει κίνδυνος απότομης κλιμάκωσης", γράφει το υπουργείο Εξωτερικών σε νέα ταξιδιωτική οδηγία που εξέδωσε.

"Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι θα μπορούσαν να επηρεαστούν οι αεροπορικές, χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές", προσθέτει.

"Οι Γερμανοί πολίτες διατρέχουν πραγματικό κίνδυνο να συλληφθούν και να ανακριθούν αυθαίρετα και να τους επιβληθούν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης. Οι πολίτες με διπλή υπηκοότητα, ιρανική και γερμανική, κινδυνεύουν ιδιαίτερα", τονίζει το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

