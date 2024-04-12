Οι Ταμπατίμπι πήραν τους δρόμους στη Γάζα για να γλιτώσουν από τον πόλεμο. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, βόμβες του ισραηλινού στρατού έπληξαν δύο φορές τα μέρη όπου είχαν καταφύγει, σκοτώνοντας 60 μέλη της οικογένειας.

Το τελευταίο πλήγμα ήταν αυτό της προηγούμενης νύχτας, στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Αλ Νταράτζ, στην πόλη της Γάζας. Τουλάχιστον 25 μέλη της διευρυμένης οικογένειας Ταμπατίμπι σκοτώθηκαν εκεί, όπως είπε ένας συγγενής τους στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε ένα σοκάκι, το εξαώροφο κτίριο όπου διέμεναν, παραμένει ακόμη όρθιο, αλλά βαριά πληγωμένο: τα μπαλκόνια μόλις που στέκονται στην πρόσοψη, το ισόγειο είναι μαύρο από τη φωτιά, το εσωτερικό γεμάτο χαλάσματα.

«Δεν ακούσαμε τον πύραυλο ή ό,τι ήταν αυτό, να πέφτει, όλοι κοιμόμασταν», αφηγήθηκε κλαίγοντας ο Χάλεντ αλ Ταμπατίμπι, ένα από τα μέλη της οικογένειας που σώθηκαν. «Το σπίτι μας, οι αδελφές μου, τα παιδιά τους, τα κορίτσια τους, όλοι τους πέθαναν, όλοι τους έγιναν κομμάτια», πρόσθεσε.

Ο Ζιγιάντ Νταρντάς, ένας γείτονας, είναι σοκαρισμένος. Ο αδελφός του τραυματίστηκε από τον βομβαρδισμό. «Είναι τρέλα», είπε, κατηγορώντας Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους ηγέτες ότι φέρουν την ευθύνη για την τραγωδία. «Ρωτάω την (Παλαιστινιακή) Αρχή, τους ηγέτες της Χαμάς: Δεν φτάνει τόσο;».

Νεκροί και τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ Σίφα, μεγάλο μέρος του οποίου καταστράφηκε στην πρόσφατη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση εκεί.

Η οικογένεια Ταμπατίμπι θρηνεί τους δικούς της για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα. Στις 15 Μαρτίου, είχαν συγκεντρωθεί στο Νουσεϊράτ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, για να φάνε όλοι μαζί, την πρώτη Παρασκευή του Ραμαζανιού. Οι βόμβες έπεσαν στο κτίριο όπου βρίσκονταν, την ώρα που οι γυναίκες ετοίμαζαν το δείπνο. Σκοτώθηκαν 36 μέλη της οικογένειας, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει τότε ότι στόχος του ήταν δύο «τρομοκράτες», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Βομβάρδισαν το σπίτι τη στιγμή που ήμασταν μέσα. Η μητέρα και η θεία μου ετοίμαζαν το γεύμα του σαχούρ», που τρώνε οι μουσουλμάνοι τα ξημερώματα, προτού να αρχίσει η νηστεία. «Και οι δύο σκοτώθηκαν», είπε ο Μοχάμεντ αλ Ταμπατίμπι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.