Πόλεμος στο Σουδάν: Επιδρομή drone σε πόλη ελεγχόμενη από τον στρατό, 172 νεκροί εξαιτίας της επιδημίας χολέρας μέσα σε μια εβδομάδα

Αεροπορική επιδρομή που εξαπολύθηκε με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, αποδοθείσα στους παραστρατιωτικούς, έπληξε χθες Τρίτη δυο στόχους στρατηγικής σημασίας σε πόλη στο νότιο Σουδάν, δήλωσε πηγή προσκείμενη στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις, την ώρα που η τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της Αφρικής, βυθισμένη σε πόλεμο για πάνω από δυο χρόνια, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με νέα έξαρση της χολέρας: η νόσος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 172 ανθρώπους μέσα σε μια εβδομάδα.

Η επιδρομή των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στοχοποίησε «εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην πόλη Κόστι και το γενικό αρχηγείο» και «προκάλεσε πυρκαγιά στην εγκατάσταση αποθήκευσης», εξήγησε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις.

Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για πυκνό μαύρο καπνό που υψωνόταν από την περιοχή της εγκατάστασης καθώς ακούγονταν ισχυρές εκρήξεις στην πόλη, περίπου 350 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Χαρτούμ, στην πολιτεία του Λευκού Νείλου.

Στο Σουδάν εξακολουθεί να μαίνεται ο πολυαίμακτος πόλεμος που ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023 ανάμεσα στις δυνάμεις δυο στρατηγών, του Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και de facto ηγέτη της χώρας μετά το πραξικόπημα του 2021, και του μέχρι τότε δεξιού χεριού του, του Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, επικεφαλής των παραστρατιωτικών των ΔΤΥ.

Στο μέτωπο της δημόσιας υγείας, «το ομοσπονδιακό κέντρο επιχειρήσεων εκτάκτου ανάγκης στο Σουδάν ανέφερε μεγάλη αναζωπύρωση της χολέρας, με 2.729 κρούσματα και 172 θανάτους να καταγράφονται μέσα σε μια εβδομάδα», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας. Το 90% των νέων μολύνσεων διαπιστώθηκε στην πολιτεία Χαρτούμ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 51 νεκρούς κατά τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Μαΐου στη χώρα, ρημαγμένη από την ένοπλη σύρραξη, όπου σύμφωνα με το γραφείο συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών το 70% του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί εξαναγκαστικά και το 90% των αντλιοστασίων νερού έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Συνδικαλιστική οργάνωση σουδανών γιατρών, που αγωνίζεται για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, έκρουσε χθες τον κώδωνα του κινδύνου. Εξήγησε πως ο αριθμός των θυμάτων της επιδημίας χολέρας είναι πολύ πιο υψηλός από αυτόν που ανακοινώνεται επίσημα κι έκανε λόγο για εκατοντάδες νεκρούς μόνο στην πρωτεύουσα.

Σε ανακοίνωσή της τόνισε ακόμη πως τα νοσοκομεία στην πόλη είναι αντιμέτωπα με τρομερές ελλείψεις, ιδίως «διαλυμάτων που χορηγούνται ενδοφλέβια» για την ενυδάτωση των ασθενών, «πηγών καθαρού νερού», καθώς και «εξοπλισμού και υλικών αποστείρωσης και απολύμανσης».

Προτού αποκλιμακωθούν κάπως την περασμένη εβδομάδα, οι ΔΤΥ εξαπέλυσαν πολλές επιδρομές με drones, ειδικά στην πολιτεία Χαρτούμ, όπου έπληξαν τρεις ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, στερώντας από την πρωτεύουσα το ηλεκτρικό ρεύμα για αρκετές ημέρες.

Στη Χαρτούμ και στην πολιτεία που την περιβάλλει οι σταθμοί επεξεργασίας του νερού από τον Νείλο ποταμό «δεν τροφοδοτούνται με ηλεκτρισμό» και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατός ο εφοδιασμός του πληθυσμού με καθαρό, πόσιμο νερό, τόνιζε την Παρασκευή ο Σουλεϊμάν Αμάρ, ιατρικός συντονιστής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) στη σουδανική πρωτεύουσα.

Ο Μπασίρ Μοχάμεντ, κάτοικος της Ομντουρμάν, εξήγησε πως η οικογένειά του, όπως και πολλές άλλες, πίνει νερό «που αντλείται απευθείας από τον Νείλο»: το αγοράζει από πλανόδιους πωλητές που το μεταφέρουν σε δοχεία με κάρα που σέρνουν γαϊδούρια.

Αυτό το νερό, ακάθαρτο, είναι «η κυριότερη αιτία της έξαρσης» της επιδημίας χολέρας, υπογράμμισε στο Γαλλικό Πρακτορείο γιατρός στο νοσοκομείο Αλ Νάου της Ομντουρμάν.

Η χολέρα θεωρείται ενδημική στο Σουδάν, όμως οι μολύνσεις έχουν πολλαπλασιαστεί εξαιτίας της κατάρρευσης των υγειονομικών υποδομών και των καταστροφών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος.

Η συγκεκριμένη λοίμωξη του γαστρεντερικού συστήματος μεταδίδεται ειδικά μέσω τροφίμων, νερού και περιττωμάτων μολυσμένων με το βακτήριο Vibrio cholerae. Προκαλεί οξείες διάρροιες, εμετούς, μυϊκές κράμπες κι αφυδάτωση και μπορεί να επιφέρει τον θάνατο του ασθενούς μέσα σε ώρες, αν δεν χορηγηθούν αντιβιοτικά κι αν δεν υπάρξει το συντομότερο ενυδάτωση. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τα παιδιά, πάνω απ’ όλα τα μικρότερα.

Μπροστά στη μαζική ροή ανθρώπων που έχουν μολυνθεί στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, γίνονται τελευταία εκκλήσεις να πάνε έμπειροι επαγγελματίες της υγείας να ενισχύσουν τις ιατρικές ομάδες στα νοσοκομεία.

Εθελοντής εξήγησε πως τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί και οι δυνατότητές τους έχουν ξεπεραστεί, με την έλλειψη προσωπικού να είναι πλέον δραματική. Ασθενείς αφήνονται «ακόμα και στα πατώματα» των διαδρόμων δομών υγείας, είπε χαρακτηριστικά.

Τον Απρίλιο, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) τόνιζε πως το 70 ως 80% των δομών υγείας στις περιοχές που πλήττονται τίθεται σποραδικά εκτός λειτουργίας.

Ο πόλεμος, που πλέον διανύει την τρίτη του χρονιά, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ξερίζωσε από τον τόπο τους 13 εκατομμύρια ανθρώπους και προκάλεσε αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση» σε εξέλιξη στον πλανήτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.