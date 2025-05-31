Αφού πέρασε τους τελευταίους μήνες επικρίνοντας πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα και έδωσε προτεραιότητα, κατά τα λεγόμενά του, στις «πολεμικές μάχες έναντι της εγρήγορσης» στο Πεντάγωνο, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ αντιμετωπίζει ένα μάλλον διαφορετικό έργο αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα εμφανιστεί στο κορυφαίο φόρουμ ασφαλείας της Ασίας, που πραγματοποιείται ετησίως σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο και θα προσπαθήσει να καθησυχάσει μια ομάδα περιφερειακών αξιωματούχων της άμυνας και διπλωματών λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ένας αξιόπιστος και σταθερός εταίρος.

Αυτό ωστόσο μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει από ό,τι θα έπρεπε στην πραγματικότητα. Η εντεινόμενη αντιπαράθεση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την Κίνα αποτελεί πηγή ανησυχίας στην περιοχή, με πολλές χώρες στη Νοτιοανατολική Ασία να μην είναι διατεθειμένες να διαλέξουν πλευρά. Η έναρξη ενός εκτεταμένου εμπορικού πολέμου από τον Λευκό Οίκο, που επέβαλε δασμούς σε γεωπολιτικούς συμμάχους και αντιπάλους, έχει ωθήσει πολλούς μακροχρόνιους εταίρους να αμφισβητήσουν την εμπιστοσύνη τους στις ΗΠΑ.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο τότε υπουργός Άμυνας της Σιγκαπούρης, Ng Eng Hen δήλωσε ότι οι ενέργειες του Τραμπ είχαν διαβρώσει την «ηθική νομιμότητα» των ΗΠΑ και είχαν μεταβάλει την εικόνα τους στην Ασία «από απελευθερωτή σε μεγάλο ανατρεπτικό παράγοντα και σε ιδιοκτήτη που αναζητά ενοίκιο».

Σε συνέντευξή του την Πέμπτη, ο José Ramos-Horta, πρόεδρος του Ανατολικού Τιμόρ, προειδοποίησε ότι η διάλυση της USAID, η οποία προήδρευσε σε πολλά αναπτυξιακά έργα στην Ασία, «σκοτώνει την πρωτοπορία της διπλωματίας σας» και προσθέτει: «υπνοβατούμε σε έναν άνομο κόσμο, βυθιζόμαστε στο χάος, επειδή το κέντρο, που είναι οι ΗΠΑ, υποχωρεί και δεν υπάρχει υποκατάστατο».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα είναι εκείνος που θα εκφωνήσει την κεντρική ομιλία στο Shangri-La Dialogue, το φόρουμ ασφαλείας που διοργανώνεται στη Σιγκαπούρη εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες από το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, ένα βρετανικό think tank.

Σε έκθεση που δημοσίευσε το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (IISS) πριν από τη Σύνοδο αναφέρει ότι η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο «αύξησε το επίπεδο ανησυχίας μεταξύ των περιφερειακών και παγκόσμιων υπευθύνων χάραξης πολιτικής». Την Τρίτη, σε ομιλία του στο Βιετνάμ, ο Μακρόν προειδοποίησε για μια εύθραυστη παγκόσμια στιγμή όπου, «με την παρόρμηση μιας υπερδύναμης, όλα μπορούν να αλλάξουν».

Ο Χέγκεθ, ο οποίος θα ανέβει στο βήμα το Σάββατο το πρωί, αναμένεται να υιοθετήσει μια σκληρή γραμμή απέναντι στην Κίνα. «Ο υπουργός Χέγκεθ θα παρουσιάσει στους Ασιάτες συμμάχους το γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι καλύτερος εταίρος από [το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα]», ενημέρωσε τους δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αλλά αυτό μπορεί να μην είναι το μήνυμα που θέλουν να ακούσουν πολλοί από τους συγκεντρωμένους Ασιάτες αξιωματούχους άμυνας στην αίθουσα. Για ορισμένες χώρες, ο εμπορικός πόλεμος και οι ακανόνιστες μέθοδοι του Τραμπ μπορεί να αποτελούν εξίσου πηγή ανησυχίας καθώς η αυτοπεποίθηση της Κίνας αυξάνεται σε μέρη όπως η Θάλασσα της Νότιας Κίνας ή απέναντι από το Στενό της Ταϊβάν. Αντί να ξεκινήσουν μια αντιπαράθεση, οι περισσότερες κυβερνήσεις της Νοτιοανατολικής Ασίας πιθανότατα θα προτιμούσαν σαφή μηνύματα τόσο από την Ουάσινγκτον όσο και από το Πεκίνο ότι καμία από τις δύο δυνάμεις δεν θέλει να προκαλέσει μια περιττή κλιμάκωση των εντάσεων. Και η αντίληψη ότι οι ΗΠΑ είναι συνένοχες στη βάναυση καταστροφή της Γάζας από το Ισραήλ έχει επίσης πυροδοτήσει την οργή του κοινού σε χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένης της Μαλαισίας και της Ινδονησίας.

Αν και ο πόλεμος σε Γάζα και Ουκρανία επισκίασαν τις προσπάθειες της κυβέρνησης Μπάιντεν στην Ασία, οι προκάτοχοι του Τραμπ πιστώνονται ευρέως την ενίσχυση των συνεργασιών στον τομέα της ασφάλειας με μια σειρά από ασιατικές χώρες και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Μπάιντεν υιοθέτησε επίσης μια πιο ταπεινή προσέγγιση στην ασιατική γεωπολιτική.

Ωστόσο, κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ επιμένουν ότι, παρά την αναστάτωση που προκάλεσε ο Τραμπ, δεν υπάρχει μεγάλη ρήξη στη στρατηγική των ΗΠΑ για την Ασία. Σε ένα δοκίμιο στο Foreign Affairs αυτή την εβδομάδα, ο Ely Ratner, πρώην βοηθός υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση Μπάιντεν, υποστήριξε ότι παραμένουν τα θεμέλια για να πιέσει ο Λευκός Οίκος για ένα εκτεταμένο «σύμφωνο συλλογικής άμυνας» για την αντιμετώπιση της Κίνας στον Ειρηνικό.

«Όσον αφορά τα αμυντικά ζητήματα, μέχρι σήμερα έχει υπάρξει πολύ περισσότερη συνέχεια παρά αναστάτωση», έγραψε. «Εφόσον η κυβέρνηση αποφύγει τα εξουθενωτικά οικονομικά μέτρα που στοχεύουν τους συμμάχους των ΗΠΑ, οι τάσεις που δείχνουν τον δρόμο προς τη συλλογική άμυνα στην περιοχή είναι πιθανό να συνεχιστούν».

Πιο τεταμένη, ωστόσο, είναι η κατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας. «Οι δύο μεγάλες δυνάμεις πρέπει να βρουν μια νέα ισορροπία, ξεκινώντας από τις διστακτικές τους προσπάθειες για τον τερματισμό του εμπορικού πολέμου που ξεκίνησαν οι δασμοί την "ημέρα της απελευθέρωσης" του Τραμπ», παρατηρεί έκθεση της Διεθνούς Ομάδας Κρίσεων.

Σε μια ένδειξη του πόσο μακρινή μπορεί να είναι μια ουσιαστική ύφεση, η Κίνα έκανε την ασυνήθιστη κίνηση να μην στείλει τον υπουργό Άμυνας ή άλλους κορυφαίους αξιωματούχους άμυνας στη Σιγκαπούρη, όπου θα μπορούσαν να είχαν συναντήσει με τους Αμερικανούς ομολόγους τους στις αίθουσες συσκέψεων του ξενοδοχείου Shangri-La. Τα «πυρα» στην εκτεταμένη διαμάχη μεταξύ των δύο δυνάμεων συνεχίστηκαν, με τελευταία την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ ότι θα «ανακαλέσει επιθετικά» τις βίζες χιλιάδων Κινέζων φοιτητών που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Το ρήγμα ΗΠΑ-Κίνας φαίνεται να βαθαίνει. «Και οι δύο χώρες βρίσκονται, και βρίσκονταν, σε μια πορεία στρατηγικής αποσύνδεσης», δήλωσε η Elizabeth Economy, ειδικός σε θέματα της Κίνας στο Ίδρυμα Χούβερ. «Υπάρχει πλήρης έλλειψη εμπιστοσύνης και πολύ λίγα κανάλια ή ευκαιρίες για την ενίσχυση οποιουδήποτε είδους θετικού μηνύματος».

Ο Ishaan Tharoor είναι αρθρογράφος εξωτερικών υποθέσεων στην εφημερίδα The Washington Post, όπου γράφει το ενημερωτικό δελτίο και τη στήλη Today's WorldView. Το 2021, κέρδισε το βραβείο Arthur Ross Media Award in Commentary από την Αμερικανική Ακαδημία Διπλωματίας. Προηγουμένως ήταν ανώτερος συντάκτης και ανταποκριτής στο περιοδικό Time, με έδρα πρώτα το Χονγκ Κονγκ και αργότερα τη Νέα Υόρκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.