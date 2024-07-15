Οι μέχρι τώρα πληροφορίες για τον 20χρονο βοηθό σε οίκο ευγηρίας, που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, αποκαλύπτει πολύ λίγα για τους λόγους που τον ώθησαν να κάνει κάτι τέτοιο ή για το πώς κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στο να σκοτώσει τον πρώην πρόεδρο.

Τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά για τον Τόμας Μάθιου Κρουκς, που έπεσε νεκρός από τα πυρά των δυνάμεων της τάξης, δείχνουν έναν νεαρό άνδρα που εργαζόταν ως ανειδίκευτος υπάλληλος κοντά στη γενέτειρά του στην Πενσιλβάνια. Αποφοίτησε από το λύκειο το 2022, έχοντας τη φήμη ενός έξυπνου, αλλά ήσυχου παιδιού.

Ο σύμβουλός του στο λύκειο τον σχολίασε ότι έδειχνε «σεβασμό» και ήταν πάντα ευγενικός.

Το FBI ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι το προφίλ του Κρουκς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν περιέχει απειλητική γλώσσα, ενώ δεν φαίνεται να έχει ιστορικό ψυχικής ασθένειας. Πρόσθεσε ότι έδρασε μόνος του, αν και δεν έχει διαλευκανθεί ακόμη το κίνητρό του.

Αυτό που κάνει τον Κρουκς να διαφέρει από άλλους πρόσφατους δράστες μακελειών σε σχολεία, εμπορικά κέντρα κτλ είναι ότι για λίγα εκατοστά δεν κατάφερε να σκοτώσει τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία.

Το Σάββατο το απόγευμα ο Κρουκς ανέβηκε σε μια στέγη περίπου 140 μέτρα από τη σκηνή από όπου μιλούσε ο Τραμπ. Μετά άρχισε να πυροβολεί με το ημιαυτόματο τουφέκι AR-15, το οποίο είχε αγοράσει ο πατέρας του, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκε ένας 50χρονος άνδρας, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι δύο θεατές και ο Τραμπ τραυματίστηκε στο αφτί. Μια απόπειρα δολοφονίας που όξυνε ακόμη περισσότερο την ένταση και βάθυνε τον πολιτικό διχασμό στις ΗΠΑ.

Το FBI ανακοίνωσε ότι ερευνά το περιστατικό ως «απόπειρα δολοφονίας και πιθανό περιστατικό εγχώριας τρομοκρατίας».

Εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών

Κάτοικος του Μπέθελ Παρκ, σε απόσταση περίπου μίας ώρας από την περιοχή που διεξαγόταν η προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ, ο Κρουκς ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών και φέτος θα ήταν η πρώτη φορά που θα μπορούσε να ψηφίσει στις προεδρικές εκλογές.

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο πατέρας του είναι εγγεγραμμένος Ρεπουμπλικάνος και η μητέρα του ψηφοφόρος των Δημοκρατικών. Ο ίδιος ο Κρουκς είχε κάνει δωρεά 15 δολαρίων στο Δημοκρατικό Κόμμα όταν ήταν 17 ετών.

Ο δράστης ήταν επίσης μέλος της λέσχης σκοποβολής, της Clairton Sportsmen’s Club, όπως επιβεβαίωσαν οι ιδιοκτήτες της χθες, ενώ καταδίκασαν τις ενέργειες του Κρουκς, χαρακτηρίζοντάς τες «παράλογη πράξη βίας».

Ο 20χρονος εργαζόταν ως βοηθός διαιτολόγου σε οίκο ευγηρίας, ανακοίνωσε η διευθύντριά του.

«Σοκαριστήκαμε και λυπηθήκαμε όταν μάθαμε για την εμπλοκή του, καθώς ο Τόμας Μάθιου Κρουκς έκανε τη δουλειά του χωρίς προβλήματα και ο έλεγχος του ιστορικού του ήταν καθαρός», δήλωσε η Μάρσι Γκριμ, διευθύντρια του Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Center.

Δεν ασχολούνταν με την πολιτική

Δύο χρόνια νωρίτερα ο Κρουκς αποφοίτησε από το τοπικό λύκειο, με έναν πρώην συμμαθητή του, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, να δηλώνει ότι δεν τον ενδιέφερε η πολιτική.

Τα ενδιαφέροντα του Κρουκς επικεντρωνόταν στους υπολογιστές και τα βιντεοπαιχνίδια, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Ήταν εξαιρετικά έξυπνος. Αυτό που με ξάφνιασε πραγματικά ήταν ότι ήταν ένα πραγματικά πολύ πολύ έξυπνο παιδί, ήταν αριστούχος», σημείωσε ο συμμαθητής του. «Στις συζητήσεις δεν είχε αναφέρει ποτέ κάτι περίεργο».

Ο Τζιμ Κναπ, που εργαζόταν ως σύμβουλος στο λύκειο του Μπέθελ Παρκ, δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Κρουκς ήταν πάντα «ήσυχος σαν ποντικάκι», έδειχνε «σεβασμό» και ήταν εσωστρεφής, αν και είχε κάποιους φίλους.

«Τα παιδιά δεν του είχαν βγάλει παρατσούκλια, δεν του έκαναν μπούλινγκ», πρόσθεσε.

Και ο Κναπ επεσήμανε ότι δεν ήξερε πως ο Κρουκς ασχολούταν με την πολιτική, αν και άλλα παιδιά στο σχολείο φορούσαν συχνά κονκάρδες ή μπλουζάκια και άλλα ρούχα υπέρ του Τραμπ ή του Μπάιντεν.

«Οποιοσδήποτε μπορεί να σπάσει, οποιοσδήποτε μπορεί να έχει θέματα», εκτίμησε. «Κάτι αποτέλεσε καταλύτη για αυτόν τον νεαρό άνδρα και τον οδήγησε να πάει στο Μπάτλερ χθες και να κάνει ό,τι έκανε», πρόσθεσε ο Κναπ.

Κάτοικοι που ζούσαν κοντά στο πατρικό του Κρουκς δήλωσαν σοκαρισμένοι και ανήσυχοι που η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ συνδέεται με κάποιον από τη μικρή τους πόλη.

Το όπλο είχε αγοραστεί νόμιμα

«Το Μπέθελ Παρκ είναι μάλλον μια πόλη εργατών και το να σκεφτεί κανείς ότι (δράστης) είναι κάποιος που μένει τόσο κοντά, είναι τρελό», δήλωσε ο 42χρονος Γουές Μόργκαν που εργάζεται σε μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων.

Η 67χρονη Μαρί Πρίσλακ, που μένει στην ίδια γειτονιά με το πατρικό του Κρουκς, σχολίασε ότι η οικογένεια «δεν είχε ποτέ θέμα με τα όπλα. Δεν είχε κληθεί ποτέ η αστυνομία». «Αναρωτιέται τι του στέρησε η ζωή. Τι τον οδήγησε στα άκρα», πρόσθεσε.

Το όπλο του Κρουκς είχε αγοραστεί νόμιμα, σύμφωνα με το FBI, το οποίο πρόσθεσε ότι πιστεύει πως το είχε αγοράσει ο πατέρας του δράστη.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι στο αυτοκίνητο του νεαρού εντόπισαν μια «ύποπτη συσκευή», την οποία εξέτασαν και αφόπλισαν πυροτεχνουργοί.

Ο Μπρους Πιντλ, του Allegheny Arms and Gunworks στο Μπέθελ Παρκ, δήλωσε ότι τα όπλα είναι μέρος της τοπικής νοοτροπίας. «Πρέπει να κατανοήσετε ότι στη δυτική Πενσιλβάνια έχουμε μεγάλη παράδοση κυνηγιού, ψαρέματος, δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο», εξήγησε.

«Σε απόσταση δέκα μιλίων από εδώ υπάρχουν δεκάδες λέσχες σκοποβολής», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

