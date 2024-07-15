Οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 22 ουκρανικά μη επανδρωμένα οχήματα (drones) στο δυτικό τμήμα της Ρωσίας και στην χερσόνησο της Κριμαίας, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

"Τη νύχτα που πέρασε (...) τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν και αναχαίτισαν 22 drones", ανέφερε το ρωσικό υπουργείο σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Δεκαπέντε μη επανδρωμένα οχήματα καταρρίφθηκαν στην ρωσική μεθοριακή περιφέρεια Μπριάνσκ, ένα σε αυτήν του Λίπετσκ και 6 πάνω από την Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που έχει προσαρτήσει η Ρωσία.

Εξάλλου, ο επικεφαλής της ρωσικής μεθοριακής περιφέρειας Κουρσκ δήλωσε ότι άλλα τρία ουκρανικά μη επανδρωμένα οχήματα καταρρίφθηκαν εκεί.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στο ρωσικό έδαφος φέτος, στοχοθετώντας ταυτοχρόνως τις ενεργειακές εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με την ίδια, τροφοδοτούν τον ρωσικό στρατό, όπως και τις πόλεις και τα χωριά που βρίσκονται ακριβώς στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα οχήματα εντατικά από την έναρξη της σύγκρουσης τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

