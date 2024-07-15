Τη μεθεπομένη της απόπειρας δολοφονίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένει να λάβει και τυπικά το χρίσμα της παράταξής του και να είναι ο υποψήφιός της στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων, που ξεκινά σήμερα στο Μιλγουόκι, στην πολιτεία Ουισκόνσιν, κι αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη.

Ακολουθούν ορισμένοι αριθμοί-κλειδιά για το συνέδριο, από τα σημαντικότερα γεγονότα αυτής της εκλογικής χρονιάς.

50.000: Οι συμμετέχοντες που αναμένονται στο συνέδριο, στο στάδιο Fiserv Forum, σύμφωνα με τον δήμο του Μιλγουόκι.

2.400: Οι σύνεδροι που θα δώσουν το χρίσμα στον υποψήφιο πρόεδρο και στον (ή στην) υποψήφιο (-α) αντιπρόεδρό του. Επίσης παρόντες πρόκειται να είναι χιλιάδες δημοσιογράφοι — και αστυνομικοί, ανάμεσά τους πράκτορες της Secret Service, για παν ενδεχόμενο, όπως η πιθανότητα να γίνουν διαδηλώσεις και να ξεσπάσουν επεισόδια.

15.000: Οι τσάντες με υλικό που ετοίμασε για τους δημοσιογράφους η ομάδα «Visit Milwaukee», αφοσιωμένη στην προώθηση του τουρισμού στην πόλη που βρέχεται από τη λίμνη Μίσιγκαν.

4.500: Τα μέλη δυνάμεων ασφαλείας που θα επιστρατευτούν από αλλού για να συνδράμουν την τοπική αστυνομία, σύμφωνα με την εφημερίδα Milwaukee Journal Sentinel. Θα μεταβούν από άλλες περιοχές του Ουισκόνσιν, καθώς και από άλλες πολιτείες, για να εγγυηθούν την ασφάλεια του συνεδρίου, στο οποίο η μορφή που θα δεσπόζει είναι αναμφίβολα αυτή του πρώην προέδρου. Η Secret Service, η ομοσπονδιακή υπηρεσία επίλεκτων αστυνομικών που εγγυώνται την προστασία πολιτικών προσωπικοτήτων, δεν σχεδιάζει «να τροποποιήσει τα σχέδιά της» και δηλώνει «απόλυτα έτοιμη» να εγγυηθεί την ασφάλεια του συνεδρίου και του πρώην προέδρου. Στην περιοχή απαγορεύτηκε η πτήση κάθε είδους drone.

85.000.000: Το ποσό σε δολάρια που ανακοίνωσε πως μπόρεσε να συγκεντρώσει η επιτροπή που οργανώνει το συνέδριο· πρόκειται για «ρεκόρ», κατ’ αυτή, για το υψηλότερο ποσό που εξασφαλίστηκε ποτέ ενόψει οποιουδήποτε συνεδρίου του κόμματος της αμερικανικής δεξιάς. Στα κόστη συμπεριλαμβάνονται ενοικιάσεις αιθουσών, μετακινήσεις και οι εκδηλώσεις υποδοχής, έναρξης και τερματισμού του συνεδρίου.

200.000.000: Τα χρήματα που αναμένει ότι θα εισπραχθούν στην πόλη και θα έχουν «άμεση, έμμεση ή δευτερεύουσα» σχέση με το συνέδριο η επιτροπή Visit Milwaukee. Αφορά κυρίως ποσά που θα δαπανηθούν σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, και ευρύτερα την αύξηση της δραστηριότητας λόγω του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων.

100.000: Ο αριθμός των λευκών, κόκκινων και μπλε μπαλονιών —τα χρώματα του αμερικανικού εθνικού συμβόλου— που θα πέσουν τη στιγμή που θα ανακοινωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε το χρίσμα από τους συνέδρους την Πέμπτη. «Δεν γίνεται εθνικό πολιτικό συνέδριο χωρίς μπαλόνια!», όπως το έθεσε η επιτροπή Visit Milwaukee.

