Από τον Λίνκολν στον Τραμπ: Οι δολοφονίες και οι απόπειρες δολοφονίας προέδρων και υποψηφίων προέδρων

Από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, 4 πρόεδροι και ένας υποψήφιος για την προεδρία έχουν δολοφονηθεί συγκλονίζοντας τη χώρα, αλλά και τον κόσμο.
O Αβραάμ Λίνκολν το 1865, ο Τζέιμς το 1881, ο Ουίλιαμ ΜακΚίνλεϊ το 1901 και ο Τζον Φ. Κένεντι το 1965 δολοφονήθηκαν ενώ διατελούσαν πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο υποψήφιος για την προεδρία Ρόμπερτ Φ. Κένεντι δολοφονήθηκε το 1968, με πολλούς να εκτιμούν ότι αυτή η δολοφονία άλλαξε τη μοίρα των ΗΠΑ.
Πριν τον παρά λίγο δολοφονικό τραυματισμό του Τραμπ, κάποιοι πρόεδροι και υποψήφιοι πρόεδροι έγιναν επίσης στόχος ανεπιτυχών δολοφονιών.
Ο Φρανκλίνος Ρούζβελτ το 1933, ο Χάρι Τρούμαν το 1950, ο Τζέραλντ Φορντ το 1975, ο Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1981 και ο Τζορτζ Μπους o νεότερος το 2005 βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο δολοφόνων ενώ ήταν πρόεδροι.
Ο Θεόδωρος Ρούζβελτ, (μακρινός ξάδελφος του Φρακλίνου) το 1912 και ο Τζορτζ Γουάλας το 1972 έγιναν στόχοι ανεπιτυχών δολοφονιών όταν ήταν υποψήφιοι για την προεδρία των ΗΠΑ.
