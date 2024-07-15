Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Από τον Λίνκολν στον Τραμπ: Οι δολοφονίες και οι απόπειρες δολοφονίας προέδρων και υποψηφίων προέδρων που συγκλόνισαν τις ΗΠΑ

Ο Θεόδωρος Ρούζβελτ, (μακρινός ξάδελφος του Φρακλίνου) το 1912 και ο Τζορτζ Γουάλας το 1972 έγιναν στόχοι ανεπιτυχών δολοφονιών

Από τον Λίνκολν στον Τραμπ: Οι δολοφονίες και οι απόπειρες δολοφονίας προέδρων και υποψηφίων προέδρων

Από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, 4 πρόεδροι και ένας υποψήφιος για την προεδρία έχουν δολοφονηθεί συγκλονίζοντας τη χώρα, αλλά και τον κόσμο.


O Αβραάμ Λίνκολν το 1865, ο Τζέιμς το 1881, ο Ουίλιαμ ΜακΚίνλεϊ το 1901 και ο Τζον Φ. Κένεντι το 1965 δολοφονήθηκαν ενώ διατελούσαν πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο υποψήφιος για την προεδρία Ρόμπερτ Φ. Κένεντι δολοφονήθηκε το 1968, με πολλούς να εκτιμούν ότι αυτή η δολοφονία άλλαξε τη μοίρα των ΗΠΑ. 



Πριν τον παρά λίγο δολοφονικό τραυματισμό του Τραμπ, κάποιοι πρόεδροι και υποψήφιοι πρόεδροι έγιναν επίσης στόχος ανεπιτυχών δολοφονιών.


Ο Φρανκλίνος Ρούζβελτ το 1933, ο Χάρι Τρούμαν το 1950, ο Τζέραλντ Φορντ το 1975, ο Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1981 και ο Τζορτζ Μπους o νεότερος το 2005 βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο δολοφόνων ενώ ήταν πρόεδροι.


Ο Θεόδωρος Ρούζβελτ, (μακρινός ξάδελφος του Φρακλίνου) το 1912 και ο Τζορτζ Γουάλας το 1972 έγιναν στόχοι ανεπιτυχών δολοφονιών όταν ήταν υποψήφιοι για την προεδρία των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark