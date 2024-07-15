Tραμπ: Ο τέως πρόεδρος συγκλονίζει μιλώντας για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του

Ένας Ντόναλντ Τραμπ, διαφορετικός, συγκλονίζει στην πρώτη του συνέντευξη στην εφημερίδα New York Post λίγες ώρες μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.



Ο Τραμπ έδειξε στον δημοσιογράφο έναν μεγάλο μώλωπα στον δεξί του πήχη, που όπως ανέφερε, υπέστη όταν οι πράκτορες όρμησαν στο πόντιουμ για να τον προστατεύσουν. Ήταν «μια πολύ σουρεαλιστική εμπειρία» δήλωσε για την απόπειρα δολοφονίας από τον νεαρό Τόμας Μάθιου Κρουκς, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν άγνωστα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στον τέως πρόεδρο είχε τοποθετηθεί ένας «μεγάλος λευκός επίδεσμος που κάλυπτε το δεξί του αυτί» στο σημείο όπου τον διαπέρασε η σφαίρα, και το επιτελείο του κατέστησε σαφές στη NYP ότι δεν μπορούσαν να τον φωτογραφήσουν.



«Ο γιατρός στο νοσοκομείο είπε ότι δεν είχε δει ποτέ κάτι τέτοιο, το αποκάλεσε θαύμα», αποκάλυψεδ ο Τραμπ. «Κανονικά δεν έπρεπε να ήμουν εδώ, κανονικά έπρεπε να είμαι νεκρός» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. «Από τύχη ή από τον Θεό, πολλοί άνθρωποι λένε από τον Θεό, είμαι ακόμα εδώ».



Ο Τραμπ μίλησε και για τις εμβληματικές φωτογραφίες στις οποίες σηκώνει τη γροθιά του, λέγοντας «παλέψτε!» ενώ είχε αίμα στο πρόσωπό του δευτερόλεπτα μετά την απόπειρα δολοφονίας.



«Πολλοί άνθρωποι λένε ότι είναι η πιο εμβληματική φωτογραφία που έχουν δει ποτέ» τόνισε ο Τραμπ. «Έχουν δίκιο, και δεν πέθανα. Συνήθως πρέπει να πεθάνεις για να έχεις μια εμβληματική φωτογραφία».



Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα ότι ήθελε να συνεχίσει την ομιλία του μετά τους πυροβολισμούς, αλλά η μυστική υπηρεσία επέμενε ότι έπρεπε να διακομιστεί στο νοσοκομείο.



«Ήθελα απλώς να συνεχίσω να μιλάω, αλλά μόλις είχα πυροβοληθεί», είπε.



Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι εκτιμά την τηλεφωνική κλήση που έλαβε από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με την Post, χαρακτηρίζοντάς τη «καλή» και «πολύ ωραία». Η NYP αναφέρει ότι ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η προεκλογική εκστρατεία μεταξύ τους θα μπορούσε να κινηθεί σε πιο χαμηλούς τόνους από εδώ και στο εξής.

Διάγγελμα Μπάιντεν: «Δοκιμασία» για τις ΗΠΑ οι εκλογές μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου αποτελούν «δοκιμασία» για τις ΗΠΑ μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, υπογράμμισε χθες Κυριακή ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια έκτακτου τηλεοπτικού διαγγέλματός του από τον Λευκό Οίκο.

«Είμαστε όλοι μας μπροστά σε περίοδο δοκιμασίας καθώς πλησιάζουν οι εκλογές. Όσο περισσότερα διακυβεύονται, τόσο περισσότερο εξάπτονται τα πάθη», σημείωσε ο Δημοκρατικός πρόεδρος. Όμως, «όσο σθεναρές κι αν είναι, οι πεποιθήσεις μας δεν πρέπει ποτέ να μας οδηγήσουν να βυθιστούμε στη βία (...) Είναι ώρα να ηρεμήσουμε».

Κάλεσε να «πέσει η θερμοκρασία» της πολιτικής ζωής, που τόνισε ότι δεν μπορεί να μετατραπεί σε «πεδίο φονικής μάχης».

«Θέλω να σας μιλήσω απόψε για την ανάγκη να πέσει η θερμοκρασία της πολιτικής μας ζωής», ήταν η φράση με την οποία επέλεξε να αρχίσει το διάγγελμά του, την επομένη της απόπειρας κατά της ζωής του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του από νεαρό ένοπλο στην Πενσιλβάνια, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες ελεύθερων σκοπευτών της αστυνομίας αφού σκότωσε έναν παριστάμενο, τραυμάτισε τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο και υποστηρικτές του ανοίγοντας πυρ με ημιαυτόματο τουφέκι.

Η απόπειρα «καλεί όλους μας να κάνουμε ένα βήμα πίσω», είπε ο Τζο Μπάιντεν, τονίζοντας πως ευτυχώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

