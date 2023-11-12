Ο ισραηλινός στρατός διέψευσε απόψε ότι έβαλε στο στόχαστρο το νοσοκομείο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο της Γάζας, χαρακτηρίζοντας «ψευδείς» τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι δυνάμεις του «το περικύκλωσαν και το χτυπούν».

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν ψευδείς πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες περικυκλώνουμε και πλήττουμε το νοσοκομείο Αλ Σίφα», είπε ο εκπρόσωπος του στρατού, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Από την Παρασκευή, πολλές μαρτυρίες που συνέλεξε το Γαλλικό Πρακτορείο ή τις μετέφεραν διεθνείς οργανισμοί, κάνουν λόγο για εντατικοποίηση των μαχών γύρω από το νοσοκομείο αυτό όπου, εκτός από τους ασθενείς, έχουν καταφύγει και χιλιάδες άμαχοι.

«Η Χαμάς ψεύδεται όσον αφορά το τι συμβαίνει στα νοσοκομεία», είπε ο Χαγκάρι. «Χθες, έσπευσε να μας κατηγορήσει ως υπεύθυνους για την επίθεση στο νοσοκομείο Αλ Σίφα. Εξετάσαμε τα συστήματά μας και διαπιστώσαμε ότι επρόκειτο για ρουκέτα που εκτοξεύτηκε λανθασμένα και ανήκε στις τρομοκρατικές οργανώσεις της Λωρίδας της Γάζας», συνέχισε, επαναλαμβάνοντας ότι υπάρχει «ένα καθορισμένο πέρασμα για την είσοδο και την έξοδο από την ανατολική πλευρά του νοσοκομείου».

Σύμφωνα με τον Χαγκάρι, ένα άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα, το παιδιατρικό νοσοκομείο Ραντίσι «εκκενώθηκε» αφού «ένας τρομοκράτης που κρατούσε ομήρους χίλιους Γαζαίους» εξοντώθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

