Γάζα: Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρέπει να πει «αρκετά» λέει ο παλαιστίνιος πρεσβευτής

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο συνεδρίασε εσπευσμένα χθες Πέμπτη, μετά τους θανάτους 110 και πλέον ανθρώπων κατά τη διάρκεια διανομής τροφίμων στον άμαχο πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας, πρέπει να πει «αρκετά», υπογράμμισε ο παλαιστίνιος πρεσβευτής στον διεθνή οργανισμό.

«Αυτή η τερατώδης σφαγή είναι απόδειξη πως όσο το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι παραλυμένο και ασκούνται βέτο, Παλαιστίνιοι πληρώνουν με τη ζωή τους», δήλωσε ο Ριάντ Μανσούρ στον Τύπο, μερικά εικοσιτετράωρα αφού οι ΗΠΑ εμπόδισαν την περασμένη εβδομάδα, για τρίτη φορά, απόφαση που καλούσε να κηρυχθεί άμεσα ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Συναντήθηκα το πρωί με την (πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στον ΟΗΕ) Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ», είπε, εξηγώντας πως την «παρακάλεσε» να επιτρέψει να εγκριθεί ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας το οποίο θα «καταδικάζει αυτή τη σφαγή».

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να πει ‘αρκετά’», συνέχισε. «Αν έχουν το θάρρος και την αποφασιστικότητα να αποτρέψουν την επανάληψη τέτοιων σφαγών (...) αυτό που χρειαζόμαστε είναι κατάπαυση του πυρός».

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο 1.160 και πλέον ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Σε αντίποινα η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «αφανίσει» τη Χαμάς και εξαπέλυσε στρατιωτικές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα τον θάνατο 30.000 και πλέον ανθρώπων, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναικών και παιδιών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ισραηλινά πυρά εναντίον πλήθους και το ποδοπάτημα που ακολούθησε κατά τη διάρκεια διανομής τροφίμων χθες προκάλεσε χάος, με τον απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς να κάνει λόγο για πάνω από 110 νεκρούς και 760 τραυματίες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, «σοκαρισμένος» από τη σφαγή που καταδίκασε, ζήτησε «αποτελεσματική ανεξάρτητη έρευνα» για να αποδοθούν ευθύνες.

Ο παλαιστίνιος πρεσβευτής υπογράμμισε πως «σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, δεκάδες άνθρωποι χτυπήθηκαν από σφαίρες στα κεφάλια» και πρόσθεσε ότι οι ισραηλινοί στρατιώτες δεν πυροβόλησαν «στον αέρα για να περιορίσουν το πλήθος επειδή επικρατούσε σύγχυση και χάος», αλλά «στόχευαν και σκότωναν εσκεμμένα». Το Ισραήλ αρνήθηκε ότι στρατιώτες του σκότωσαν εσκεμμένα άμαχους, κάνοντας λόγο για «περιορισμένα» πυρά εναντίον πλήθους που είχε πλησιάσει και τους «απειλούσε» και διαβεβαιώνοντας ότι στην πλειονότητά τους οι νεκροί ποδοπατήθηκαν εξαιτίας του πανικού, ή «παρασύρθηκαν» από φορτηγά.

Η Αλγερία έβαλε στο τραπέζι του Συμβουλίου Ασφαλείας σχέδιο ψηφίσματος που εκφράζει τη «βαθιά ανησυχία» των 15 κρατών μελών, επισημαίνοντας τις ευθύνες των ισραηλινών δυνάμεων που «άνοιξαν πυρ».

«Δεκατέσσερα μέλη υποστηρίζουν το κείμενο», σημείωσε ο Ριάντ Μανσούρ.

Κατά διπλωματικές πηγές, οι ΗΠΑ δεν συμφωνούν να κατονομαστεί το Ισραήλ και οι συνομιλίες θα συνεχιστούν.

«Τα μέρη εργάζονται για να υπάρξει διατύπωση ώστε να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια δήλωση», εξήγησε ο αναπληρωτής πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ρόμπερτ Γουντ.

«Το πρόβλημα είναι ότι δεν γνωρίζουμε όλα τα γεγονότα» πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας πως θέλει να υπάρξει διατύπωση που θα εγγυάται ότι θα γίνουν «οι απαραίτητες επαληθεύσεις» για τις «ευθύνες».

«Η ανθρωπιστική κατάσταση του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα χειροτερεύει μέρα τη μέρα. Είμαστε αντιμέτωποι πλέον με καταστροφή άνευ προηγουμένου», σχολίασε από την πλευρά του ο γάλλος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Νικολά ντε Ριβιέρ. «Δεν είναι η πρώτη φορά που το υπενθυμίζω: το Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να αναλάβει όλες τις ευθύνες του», πρόσθεσε, καλώντας για ακόμη για φορά να κηρυχθεί «άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.