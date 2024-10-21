Ένα λάθος του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, ήταν τελικά αυτό που του κόστισε τη ζωή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς, Άραβες και αξιωματούχους της Χαμάς.

Όπως επισημαίνουν, ο Σινουάρ απέρριψε την πρόταση να επιτρέψει στην Αίγυπτο να διαπραγματευτεί εκ μέρους της Χαμάς μια συμφωνία για κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων, και ο ίδιος να διαφύγει από τη Λωρίδα της Γάζας.

Άραβες διαπραγματευτές φέρεται να παρουσίασαν στον Σινουάρ τη συμφωνία, όμως εκείνος αρνήθηκε.

Ο Σινουάρ ήλπιζε ότι ο πόλεμος που είχαν πυροδοτήσει οι επιθέσεις του στις 7 Οκτωβρίου θα έσερνε το Ιράν και τους συμμάχους του σε έναν περιφερειακό πόλεμο με το εβραϊκό κράτος.

«Δεν είμαι υπό πολιορκία, είμαι σε παλαιστινιακό έδαφος» φέρεται να είπε ο Σινουάρ στους Άραβες μεσολαβητές τότε.

Ο Σινουάρ φέρεται να είχε βασιστεί στον μεγάλο αριθμό νεκρών αμάχων, λέγοντας στους αξιωματούχους της Χαμάς που εδρεύουν εκτός Γάζας να αρνηθούν τις παραχωρήσεις, καθώς η παγκόσμια πίεση στο Ισραήλ θα ανάγκαζε την Ιερουσαλήμ να συμφωνήσει τελικά με σκληρούς όρους.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφού η Χαμάς εκτέλεσε έξι ομήρους και πραγματοποιήθηκε η ισραηλινή επίθεση με τους βομβητές σε μέλη της Χεζμπολάχ, ο Σινουάρ είχε προβλέψει ότι η Χαμάς θα ωθηθεί να κάνει παραχωρήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με την έκθεση.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, προειδοποίησε τους αξιωματούχους της Χαμάς ότι, παρά την πίεση που θα αντιμετωπίσουν για συμφωνία, δεν θα έπρεπε να κάνουν παραχωρήσεις.

Τα μεταθανάτια σχέδια του Σινουάρ

Ο Σινουάρ, γνωρίζοντας ότι ο Ισραηλινός Στρατός τον πλησίαζε και βλέποντας μεγάλο μέρος της Χαμάς να καταρρέει μετά από έναν χρόνο πολέμου, φέρεται να άφησε μήνυμα στους οπαδούς του για μετά τον θάνατό του.

Γνωρίζοντας ότι η εξάλειψή του θα οδηγούσε πιθανότατα το Ισραήλ να προσφέρει νέες συμφωνίες, φέρεται να είπε στους αξιωματούχους του ότι η Χαμάς θα ήταν σε ισχυρότερη θέση για να κάνει μια συμφωνία, σύμφωνα με Άραβες μεσολαβητές.

Συνέστησε μετά τον θάνατό του, η Χαμάς να διορίσει ένα συμβούλιο ηγετών για να κυβερνήσει και να διαχειριστεί τη μετάβαση μετά το θάνατό του, ανέφεραν οι μεσολαβητές.

Τα μοιραία λάθη του Ισραήλ

Η έκθεση αποκάλυψε επίσης ότι η ισραηλινή ηγεσία είχε επιλέξει να μην εξαλείψει τον Σινουάρ πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου παρά τις άφθονες ευκαιρίες που είχε.

Ισραηλινές πηγές που εμπλέκονται στα σχέδια για την εξάλειψή του είπαν ότι οι διαφορετικές απόψεις μεταξύ των αξιωματούχων σχετικά με τις επιχειρήσεις και ο κακός συντονισμός είχαν οδηγήσει στην επιβίωση του Σινουάρ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να είχε εξουσιοδοτήσει δύο χτυπήματα για την εξάλειψη του Σινουάρ και του Μοχάμεντ Ντέιφ αλλά και τα δύο απέτυχαν.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ ήθελε επίσης να εξοντώσει τον Σινουάρ, ανέφεραν πηγές στο περιοδικό. Ωστόσο, αξιωματούχοι τον έπεισαν να μην το κάνει διότι όπως είπαν επικεντρωνόταν στη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας και δεν αποτελούσε πραγματική απειλή για το Ισραήλ.

Το 2022, ο Μπένετ προσπάθησε ξανά να πείσει το υπουργικό συμβούλιο για την ανάγκη να επιτεθεί στον Σινγουάρ αλλά και πάλι αξιωματούχοι διέψευσαν ότι η Χαμάς θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε πραγματικός κίνδυνος για το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

