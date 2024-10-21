Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν κύματα drones εναντίον του Κιέβου για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και τραυματίζοντας τουλάχιστον έναν πολίτη, ανακοίνωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι σήμερα.

«Άλλη μια νύχτα, άλλη μια τρομάρα», ανέφερε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου, ο Σερχίι Πόπκο, μέσω Telegram. «Ο εχθρός δεν μειώνει την ένταση των αεροπορικών επιδρομών εναντίον της Ουκρανίας και του Κιέβου», πρόσθεσε.

Περίπου 10 drones ερχόμενα κατά κύματα από διαφορετικές κατευθύνσεις καταστράφηκαν, σύμφωνα με τον κ. Πόπκο. Αν και κανένα δεν κατάφερε να πλήξει τον στόχο του, συντρίμμια που κατέπεσαν τραυμάτισαν έναν άνδρα, πάντα σύμφωνα με τον αξιωματικό.

Συντρίμμια κατέπεσαν σε τρεις συνοικίες του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε οροφές και προσόψεις κτηρίων και κόβοντας καλώδια του συστήματος μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος, ανέφερε από την πλευρά του ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

Στο Χάρκοβο, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι όταν η πόλη βομβαρδίστηκε με κατευθυνόμενες βόμβες τη νύχτα, ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αρκετά κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Χθες βράδυ οι αρχές έκαναν λόγο για 17 τραυματίες σε κεντρική ουκρανική πόλη.

Οι βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο καταγράφτηκαν καθώς οι ουκρανικές αρχές φοβούνται πως ξεκινά νέα ρωσική εκστρατεία βομβαρδισμών πολιτικών ενεργειακών υποδομών, όπως τους χειμώνες του 2022 και του 2023, τακτική που επέλεξε η Μόσχα για να βυθίσει εκατομμύρια Ουκρανούς στο κρύο και στο σκοτάδι, αυξάνοντας έτσι την πίεση στο Κίεβο.

Η Ρωσία λέει πως κατέρριψε 18 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

Μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν 18 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σήμερα Δευτέρα.

Τα 11 από αυτά τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν στους αιθέρες της περιφέρειας Ραστόφ και τα υπόλοιπα στις περιφέρειες Μπριάνσκ, Κουρσκ και Αριόλ, διευκρίνισε το υπουργείο μέσω Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.