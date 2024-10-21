«Σοκαρισμένος» δηλώνει ο Παλαιστίνιος κάτοικος της Ράφα, Ασράφ Άμπο Τάχα, ο οποίος βλέποντας το βίντεο από το drone που κατέγραψε τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ λίγο πριν εξολοθρευτεί από τις IDF, συνειδητοποίησε πως ήταν το σπίτι του.

Ο Τάχα φέρεται να αναγνώρισε το σπίτι του στην οδό Ibn Sena στη Ράφα που εκκένωσε τον περασμένο Μάιο.

Η κόρη του ήταν η πρώτη που είδε το βίντεο και ήταν και εκείνη που αναγνώρισε το σπίτι της οικογένειάς της.

«Ήμουν σαν "ναι αυτό είναι το σπίτι μου" και είδα τις φωτογραφίες και σοκαρίστηκα», είπε ο Τάχα.

Ενώ ο Σινουάρ τελικά σκοτώθηκε στο σπίτι του Τάχα, ο άνδρας από τη Γάζα αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση μαζί του.

«Ποτέ δεν είχα ποτέ καμία σχέση εγώ και τα αδέρφια και οι γιοι μου με αυτό», είπε, εξηγώντας ότι δεν είχε ιδέα πώς ο Σινουάρ είχε καταλήξει εκεί.

Αν και δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει πλήρως ότι το σπίτι του Τάχα είναι το ίδιο κτίριο στο οποίο σκοτώθηκε ο Σινουάρ, το BBC Verify βρήκε ότι οι εικόνες του Τάχα από τις καμάρες των παραθύρων του σπιτιού, τις εξωτερικές διακοσμήσεις στις πόρτες, τα ράφια και τις πολυθρόνες ταιριάζουν με αυτές από το βίντεο.

«Αυτό που συνέβη με έχει στεναχωρήσει πολύ, το σπίτι που έχτισα και όλα αυτά που ξόδεψα για αυτό έχουν φύγει», είπε. «Μόνο ο Θεός μπορεί να μας αποζημιώσει» κατέληξε.

