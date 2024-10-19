Οι IDF δημοσίευσαν το Σάββατο πλάνα που δείχνουν τον ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, να καταφεύγει σε ένα τούνελ με την οικογένειά του μεταφέροντας εξοπλισμό, μία ημέρα πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο μουσικό φεστιβάλ και στα κιμπούτς του Ισραήλ.

«Λίγες ώρες πριν από τη σφαγή, ο Σινουάρ και η οικογένειά του δραπέτευσαν μόνοι τους στο τούνελ... εξοπλίστηκαν με φαγητό, νερό, μαξιλάρια, τηλεόραση και άλλες προμήθειες για μια μακρά διαμονή», δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τις IDF, το βίντεο ανακτήθηκε από τη Γάζα πριν από αρκετούς μήνες.

«Ακόμη και την παραμονή πριν από τη βάναυση σφαγή, ο Σινουάρ ήταν απασχολημένος με την επιβίωσή του και την επιβίωση της οικογένειάς του», δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF σε συνέντευξη Τύπου.

«Ώρες πριν από τη σφαγή, ο Σινουάρ νοιαζόταν μόνο για τον εαυτό του και την οικογένειά του, ενώ έστελνε τρομοκράτες για τη βάναυση επίθεση», πρόσθεσε ο Χαγκάρι.

Επίσης, δημοσιεύτηκε και νέο βίντεο της στιγμής της εξόντωσής του την περασμένη Τετάρτη.

Στο βίντεο με τη στιγμή που σκοτώνεται διακρίνεται μία φιγούρα σε ένα κτίσμα στη Ράφα, που σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό είναι ο ηγέτης της Χαμάς, και στη συνέχεια το κτίριο βομβαρδίζεται.

The IDF also releases a video showing the moment Sinwar was killed in the Tel Sultan neighborhood in southern Gaza's Rafah. pic.twitter.com/ZJQhxd8Hsm — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 19, 2024

Οι ισραηλινός στρατός δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες από το τούνελ όπου είχε καταφύγει ο Σινουάρ στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Στο καταφύγιο του άλλοτε πανίσχυρου ηγέτη της Χαμάς, ένα μισοφωτισμένο τούνελ, διακρίνονται μεταξύ άλλων βιβλία, ρούχα, απλωμένα ρούχα, και μια επαναστατική σημαία των ισλαμικών οργανώσεων.

Τι έδειξε η νεκροψία στη σορό του ηγέτη της Χαμάς

Ο αρχηγός της Χαμάς σκοτώθηκε από σφαίρα που τον τραυμάτισε στο κεφάλι, αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενοι τον ιατροδικαστή που ήταν επικεφαλής της νεκροψίας στο Ισραήλ.

Ο Σινουάρ εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος σε τυχαία επιχείρηση του Ισραήλ την Τετάρτη στην περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα από drone μέσα σε κατεστραμμένο κτίριο. Στη συνέχεια, μετά τον θάνατό του, για να τον ταυτοποιήσουν, οι ισραηλινές αρχές προχώρησαν σε τεστ DNA αφού πρώτα έκοψαν το δάχτυλο από τη σορό.

Ο αρχηγός της ένοπλης ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης είχε τραυματισθεί αρχικά στον πήχη του δεξιού χεριού στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με ισραηλινούς στρατιώτες, ανέφερε στους New York Times ο διευθυντής του ισραηλινού ινστιτούτου ιατροδικαστικής Τσεν Κούγκελ, ο οποίος επέβλεψε τη νεκροψία και γνωστοποίησε τα συμπεράσματά του στην εφημερίδα.

Μετά τον τραυματισμό του, ο αρχηγός της Χαμάς τύλιξε ένα ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από το μπράτσο του, «όμως αυτό έτσι κι αλλιώς δεν θα ήταν αρκετό (...) Δεν ήταν αρκετά σταθερό και ο πήχης του είχε διαλυθεί», δήλωσε ο ιατροδικαστής στους NYT.

Τραυματισμένος, ο Σινουάρ σκοτώθηκε στη συνέχεια από μια σφαίρα στο κεφάλι, σύμφωνα με τον δρα Κούγκελ.

Άγνωστο ποιος έδωσε τη χαριστική βολή στον Σινουάρ

Όμως παραμένουν πολλά σκοτεινά σημεία, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, κυρίως όσον αφορά την ακριβή στιγμή του θανάσιμου πυροβολισμού, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε και το ποιος πυροβόλησε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι, ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούσαν «αυτές τις τελευταίες εβδομάδες» μέσα στη συνοικία Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα, έπειτα από πληροφορίες για πιθανή παρουσία εκεί υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Χαμάς.

«Ο Γιαχία Σινουάρ κρυβόταν μέσα σε χώρους τους οποίους είχαμε ήδη επιθεωρήσει», όμως «δεν γνωρίζαμε πως ήταν εκεί», σύμφωνα με τον υποναύαρχο Χαγκάρι.

Στρατιωτικοί είχαν εντοπίσει την Τετάρτη «τρεις τρομοκράτες, οι οποίοι μετακινούνταν από σπίτι σε σπίτι» και είχαν σημειωθεί τότε ανταλλαγές πυρών.

«Ο Σινουάρ όρμησε τότε μόνος μέσα σ' ένα κτίριο» και «τραυματίσθηκε στο ένα χέρι από τα πυρά», σύμφωνα με τον Χαγκάρι.

Ο ισραηλινός στρατιωτικός διευκρίνισε ότι ο αρχηγός της Χαμάς είχε επάνω του ένα πιστόλι και 40.000 σεκέλ (περίπου 10.000 δολάρια).

