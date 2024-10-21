Η είδηση ​​του θανάτου του Φετουλάχ Γκιουλέν ανακοινώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον λογαριασμό Herkul Nağme.

Στην ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι «το πνεύμα του Χοτζαεφέντι πέθανε στις 20 Οκτωβρίου 2024 και πληροφορίες για τις διαδικασίες ταφής θα κοινοποιηθούν αργότερα».

Ο Φετουλάχ Γκιουλέν είχε υποστεί ανακοπή και είχε προβλήματα υγείας.

Ήταν ιδρυτής θρησκευτικού τάγματος που απέκτησε τεράστια επιρροή στην Τουρκία και όχι μόνο.

Πέρασε τα τελευταία χρόνια του κατηγορούμενος από τις αρχές της Τουρκίας πως ήταν ο βασικός οργανωτής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 2016 με σκοπό την ανατροπή του Τούρκου ηγέτη -τότε πρωθυπουργού, νυν προέδρου- Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κάτι που ο ίδιος διέψευδε.

Ο Φετουλάχ Γκιουλέν βρισκόταν από το 1999 στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, ενώ η τουρκική κυβέρνηση τον έχει χαρακτηρίσει ως τον πλέον καταζητούμενο τρομοκράτη ως αρχηγό «της γκιουλενικής τρομοκρατικής οργάνωσης», όπως περιγράφεται το κίνημά του FETO.

Ήταν σύμμαχος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέχρι το 2013, όταν η τουρκική κυβέρνηση τον κατηγόρησε ότι υποκίνησε έρευνες για σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο ενεπλάκησαν και μέλη της κυβέρνησης.

Πάγιο αίτημα της Τουρκίας ήταν η έκδοσή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο όμως δεν ικανοποιήθηκε ποτέ.

Ο Μοχάμεντ Φετουλάχ Γκιουλέν ήταν Τούρκος ιερέας, πρώην ιμάμης, συγγραφέας και πολιτική μορφή. Ίδρυσε το κίνημα Γκιουλέν και είχε αναμειχθεί ενεργά στον κοινωνικό διάλογο για το μέλλον της Τουρκίας και του Ισλάμ στον σύγχρονο κόσμο.

Το ισλαμικό κίνημα του Γκιουλέν έχει χαρακτηριστεί ως μετριοπαθές.

Ο ίδιος ο Γκιουλέν και οι οπαδοί του χρησιμοποιούσαν τις δομές της αγοράς και της τεχνολογίας και είχαν δράση στα social media.

Εντός της Τουρκίας το κίνημα κρατούσε αποστάσεις από τα ισλαμικά πολιτικά κόμματα.

Πηγή: skai.gr

