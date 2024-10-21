Σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια δόθηκε από τον Ίλον Μασκ η δεύτερη επιταγή ύψους 1 εκατομμυρίου σε ψηφοφόρο που υπέγραψε υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης και της οπλοκατοχής, με τον Νοτιοαφρικανό μεγιστάνα να λέει «ελπίζω να μην με πυροβολήσουν όπως συνέβη με τον Ντόναλντ Τραμπ», τον οποίο ο ίδιος στηρίζει ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου για την ανάδειξη νέου προέδρου των ΗΠΑ.

«Ελπίζω να τη βγάλω καθαρή σήμερα. Βάσει όσων ακούω, μπορεί και όχι. Κάνουν όλοι πλάκα μέχρι κάποιος να χάσει ένα αυτί ή ένα μάτι. Ελπίζω να μην πυροβοληθώ» είπε ο Μασκ θυμίζοντας την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ που σημειώθηκε στις 13 Ιουλίου κατά τη διάρκεια μιας εκλογικής εκστρατείας του υποψήφιου των Ρεπουμπλικανών κοντά στο Μπάτλερ.

BREAKING: Elon Musk announced the second winner of the million dollar prize.



Kristine Fishell won $1 million for signing the petition supporting the First and Second Amendments. pic.twitter.com/YRaaZdrSAR — DogeDesigner (@cb_doge) October 20, 2024

Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι αναβαθμίζει την ασφάλειά του προσθέτοντας ότι θα παρουσιάσει σύντομα έναν φουσκωτό σωσία του. Την επιταγή του 1 εκατομμυρίου έλαβε η Κριστίν Φίσελ, η οποία δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της.

«Σας ευχαριστώ πολύ, πιστεύω πραγματικά ό,τι κάνετε. Δεν χρειάζεται να το κάνετε. Τα πλούτη και η ευθύνη που χρησιμοποιείται για την ελευθερία του λόγου και σας ευχαριστούμε πολύ» είπε στον Μασκ.

🚨🇺🇸$1,000,000 PRIZE WINNER THANKS ELON: “THANK YOU FOR SUPPORTING FREE SPEECH!”



Kristine Fishell:



“Thank you so much for, I mean I truly believe everything you're doing. Your wealth and responsibility you are using to save speech, and we just all appreciate it.”



Source:… https://t.co/OmD0RaDWoP pic.twitter.com/XyRLJIcySn — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 20, 2024

