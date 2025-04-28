Στις 7 Μαΐου η συνεδρίαση του Κονκλάβιου για την εκλογή του νέου πάπα

Το Βατικανό επιβεβαίωσε σήμερα ότι η σύνοδος του κονκλάβιου για την εκλογή του νέου πάπα θα αρχίσει στις 7 Μαΐου.

Βάσει των κανόνων του Βατικανού, οι καρδινάλιοι θα συμμετάσχουν το πρωί της ημέρας εκείνης σε λειτουργία στη βασιλική του Αγίου Πέτρου. Το ίδιο απόγευμα, οι καρδινάλιοι κάτω των 80 ετών, οι οποίοι και θα εκλέξουν τον πάπα, θα κλειστούν στην Καπέλα Σιξτίνα για τη διεξαγωγή κεκλεισμένων των θυρών της ψηφοφορίας, η οποία μπορεί να διαρκέσει ημέρες.

Η Καπέλα Σιξτίνα έκλεισε από σήμερα για το κοινό ώστε να γίνουν οι σχετικές προετοιμασίες.

Η ημερομηνία αποφασίστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια μιας κεκλεισμένων των θυρών συνάντησης των καρδιναλίων στο Βατικανό, την πρώτη μετά την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, είπε η πηγή, μιλώντας στο τέλος της συνάντησης, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τα δύο προηγούμενα Κονκλάβια, το 2005 και το 2013, διήρκεσαν μόλις δύο ημέρες. Ωστόσο, ο Σουηδός καρδινάλιος Anders Arborelius δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει ότι αυτό το Kονκλάβιο μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, καθώς πολλοί από τους καρδινάλιους που διορίστηκαν από τον Πάπα Φραγκίσκο δεν έχουν συναντηθεί ποτέ πριν.

Ο Φραγκίσκος έθεσε ως προτεραιότητα τον διορισμό καρδιναλίων και από άλλα μέρη, όπως η Μιανμάρ, η Αϊτή και η Ρουάντα.

«Δεν γνωριζόμαστε», είπε ο Arborelius, ένας από τους περίπου 135 καρδιναλίους κάτω των 80 ετών που είναι στο Κονκλάβιο.

Ο Φραγκίσκος, Πάπας που ανέλαβε καθήκονται το 2013, πέθανε σε ηλικία 88 ετών στις 21 Απριλίου. Η κηδεία του το Σάββατο και μια πομπή μέσω της Ρώμης μέχρι τον τόπο ταφής του στη Βασιλική της Αγίας Μαρίας Μεγάλου προσέλκυσε πλήθος κόσμου. Εκτιμάται ότι ξεπέρασε τους 400.000 ανθρώπους.

Ο Γερμανός καρδινάλιος Walter Kasper είπε στην εφημερίδα La Repubblica ότι ο θρήνος για τον Φραγκίσκο έδειξε ότι οι Καθολικοί ήθελαν ο επόμενος Πάπας να συνεχίσει το μεταρρυθμιστικό του στυλ.

«Είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να προχωρήσουμε στα βήματα του Φραγκίσκου», είπε ο Kasper.

Ωστόσο, ένα μπλοκ συντηρητικών καρδιναλίων είναι βέβαιο ότι θα αντισταθεί σε αυτό και θα αναζητήσει έναν Πάπα που θα επιβεβαιώσει εκ νέου τις παραδόσεις και θα περιορίσει το όραμα του Φραγκίσκου για μια Εκκλησία πιο περιεκτική.

Η διαδικασία

Υπενθυμίζεται πως μετά από εννέα ήμερες πένθους αναμένεται να συνεδριάσει το Κονκλάβιο, το κολλέγιο των καρδιναλίων, στη σφραγισμένη Καπέλα Σιστίνα. Αφού δώσουν όρκο εχεμύθειας θα κληθούν να ψηφίσουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο για τον επόμενο ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι διάδοχοι

Εκατόν τριάντα πέντε (135) είναι τα μέλη του Κονκλαβίου τα οποία αναμένεται να κληθούν να επιλέξουν να εκλέξουν τον νέο πάπα, τον ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 108 εξ αυτών είχαν επιλεγεί από τον Πάπα Φραγκίσκο και για να εκλεγεί ο νέος Πάπας απαιτείται να συγκεντρώσει τα 2/3 των ψήφων. Χωρίζονται σε τρεις (3) τάσεις: Υπάρχουν οι μεταρρυθμιστές, οι μετριοπαθείς και οι συντηρητικοί. Τα ονόματα όμως τα οποία, όπως όλα δείχνουν είναι τα φαβορί είναι τα εξής:

Πιέτρο Παρολίν: Είναι 70 ετών και είναι από την Ιταλία. Είναι ο δεύτερος στην τάξη στο Βατικανό από το 2013, από τους στενότερους συνεργάτες του Πάπα Φραγκίσκου. Είναι ένας εξαιρετικός διπλωμάτης, όπως λένε όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του, μετριοπαθής και θεωρείται ότι θα είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος θα έρθει σε ευθεία ρήξη με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς είχε ευθέως είχε καταδικάσει και στηλιτεύσει το σχέδιό του για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ματέο Ζούπι: Είναι 69 ετών, είναι και αυτός από την Ιταλία και θεωρείται μεταρρυθμιστής. Ανήκει και αυτός στο στενό κύκλο του Πάπα Φραγκίσκου, με πολλές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και προοδευτικές θέσεις στα θέματα για την LGBT κοινότητα, στην οποία ο Πάπας Φραγκίσκος άφησε τη σφραγίδα του.

Λουίς Αντόνιο Τάγκλε: Είναι από τις Φιλιππίνες, 67 ετών. «Ασιάτη Πάπα Φραγκίσκο», τον λένε στο στενό κύκλο του Κονκλάβιου. Ο ίδιος είναι ιδιαιτέρως λαοφιλής., θεωρείται εξαιρετικά χαρισματικός και θα είναι ο πρώτος Ασιάτης Πάπας που θα εκλεγεί εάν ψηφιστεί και ληφθούν υπόψη οι γεωγραφικές ισορροπίες. Με δεδομένο ότι τόσο η Ευρώπη όσο και η Λατινική Αμερική είχαν εκπροσωπηθεί τα προηγούμενα χρόνια, τόσο με τον Πάπα Φραγκίσκο, τον Πάπα Βενέδικτο και τον Πάπα Ιωάννη τον Δεύτερο. Θα είναι μια επιλογή η οποία θεωρείται μετριοπαθής, κοντά όμως στις απόψεις σε πολλά ζητήματα με τις απόψεις και το προοδευτικό προφίλ του Πάπα Φραγκίσκου.

Φριντολίν Μπεσούνγκου: Είναι από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και είναι 65 ετών. Εάν εκλεγεί, θα είναι ο πρώτος Πάπας που θα εκλεγεί από την Αφρική και θα εκπροσωπεί αυτή τημεγάλη ήπειρο. Θεωρείται συντηρητικός και έχει ταχθεί ανοικτά κατά του γάμου μεταξύ των ομοφυλοφίλων.

Πέτερ Έρντο: Είναι από την Ουγγαρία και είναι 72 ετών. Είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία και ο πλέον συντηρητικός όλων. Εάν εκλεγεί, θα θεωρηθεί μια παλαιάς κοπής επιλογή που θα αλλάξει κατά πολύ αυτό που είχε επιλέξει ο Πάπας Φραγκίσκος για το μέλλον της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

