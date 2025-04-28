Γιόχαν Βάντεφουλ: Ενας σφοδρός επικριτής του Πούτιν νέος υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ, ο εκλεκτός του Φρίντριχ Μερτς για τη θέση του επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, είναι πρώην μέλος του γερμανικού στρατού, ένας από τους δριμύτερους επικριτές του Βλαντίμιρ Πούτιν και χαρακτηρίζει την Ρωσία υπ' αριθμόν 1 εχθρό για την Ευρώπη.

Και αυτό δεν είναι αυτονόητο σε μία Γερμανία που ακολούθησε τις τελευταίες δεκαετίες, και μέχρι την αφυπνιστική ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μία πολιτική κατευνασμού και συνεργασίας με την Μόσχα του Πούτιν, με στόχο, μεταξύ άλλων, την εξασφάλιση φθηνού φυσικού αερίου.

«Η πιο σοβαρή απειλή για μας - για τις ζωές μας, για το δικαιικό σύστημα, αλλά επίσης για την ίδια την ζωή όλων των κατοίκων της Ευρώπης - είναι πλέον η Ρωσία», δήλωσε πρόσφατα κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο.

Ενώ σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Frankfurter Αllgemeine Zeitung είχε δηλώσει ότι ο Πούτιν είναι «ταραξίας, επιθετικός και πεινασμένος».

Ελάχιστα γνωστός στο ευρύ κοινό, εκτός των ραντάρ των πολιτικών παρατηρητών, ο 62χρονος που στα μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζεται πραγματιστής υπερασπίζεται ξεκάθαρες θέσεις υπέρ της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Είχε λάβει θέση υπέρ της άδειας προς το Κίεβο να πλήττει το ρωσικό έδαφος με όπλα που έχουν σταλεί από τους δυτικούς συμμάχους, την ώρα που οι δυτικές πρωτεύουσες το απέκλειαν επισήμως από τον φόβο τυχόν πολεμικής κλιμάκωσης με την ρωσική πυρηνική δύναμη.

Υποστηρίζει επίσης την αποστολή στην Ουκρανία πυραύλων Taurus με βεληνεκές 500 χιλιομέτρων, ενδεχόμενο που δεν έχει αποκλείσει ο νέος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αλλά που η Μόσχα θεωρεί απευθείας συμμετοχή στον πόλεμο την Ουκρανία.

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ διατηρεί μία αδυναμία για τις ένοπλες δυνάμεις: υπηρέτησε στον γερμανικό στρατό από το 1983 μέχρι το 1986 μόλις τελείωσε το λύκειο. Σήμερα, είναι υποστηρικτής της επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας , την οποία πάντως απορρίπτουν οι σοσιαλδημοκράτες του SPD, κυβερνητικοί εταίροι της CDU.

Μετά τη στρατιωτική του θητεία, ακολούθησε σπουδές Δικαίου και έγινε δικηγόρος. Κατά την κοινοβουλευτική του καριέρα εξειδικεύθηκε στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και έγινε αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των CDU/CSU στην γερμανική βουλή.

Οπως και ο Μερτς, είναι υποστηρικτής της αναβίωσης του γαλλογερμανικού άξονα ως κινητήριας δύναμης της ευρωπαϊκής μηχανής, που παραμελήθηκε επί της καγκελαρίας του Ολαφ Σολτς, σε μία κρίσιμη πολιτικά στιγμή που οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ γυρνούν την πλάτη τους στην γηραιά ήπειρο και αφήνουν να πλανάται η αμφιβολία για την πολιτική τους βούληση ως προς την διατήρηση της αμερικανικής πυρηνικής ομπρέλας για την προστασία της Ευρώπης.

Ηδη από το 2020, ο Γιόχαν Βάντεφουλ τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας με το Παρίσι στον πυρηνικό τομέα θεωρώντας ότι η Γαλλία θα πρέπει να θέσει το πυρηνικό της αποτρεπτικό οπλοστάσιο υπό την αιγίδα της Ατλαντικής Συμμαχίας ή της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η Σεράπ Γκιουλέρ και ο Γκούντερ Κριχμπάουμ νέοι υφυπουργοί Εξωτερικών

H Σεράπ Γκιουλέρ και ο Γκούντερ Κριχμπάουμ θα είναι οι νέοι υφυπουργοί Εξωτερικών, υπό τον Γιόχαν Βάντεπουλ, ο οποίος θα διαδεχθεί την Αναλένα Μπέρμποκ.

Η 45χρονη Σεράπ Γκιουλέρ, κόρη τούρκων γκασταρμπάιτερ, είναι ομοσπονδιακή βουλευτής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) από το 2021 και προηγουμένως υπηρετούσε ως υφυπουργός Ενσωμάτωσης στην κυβέρνηση της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Η κυρία Γκιουλέρ, επικριτής του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ανήκει στην «κοινωνική» πτέρυγα του CDU και είναι μέλος της Ένωσης Χριστιανοδημοκρατών Υπαλλήλων, ενώ είναι μουσουλμάνα και απορρίπτει την άμβλωση.

Ο 60χρονος Γκούντερ Κριχμπάουμ είναι ομοσπονδιακός βουλευτής από το 2002 και εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής. Κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2007-2021 διετέλεσε επικεφαλής της επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Bundestag. Τα ευρωπαϊκά θέματα θα είναι το αντικείμενό του και στο υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.