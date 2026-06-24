Απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέσι για τη θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων

Της Έλενας Γαλάρη

Απορρίφθηκε από τη Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ως απαράδεκτη η προσφυγή της Λάουρα Κοβέσι κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων ανανεώθηκε για δύο έτη και όχι για πέντε.

Με ψήφους 72 έναντι 10, οι δικαστές έκριναν ότι η ελληνική νομοθεσία για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι μόνο οι ίδιοι οι εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τουλάχιστον δύο ψήφους (μειοψηφία) στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ενώ στην προκειμένη περίπτωση η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Κατόπιν αυτού, η προσφυγή της EPPO κρίθηκε ότι δεν ήταν παρaδεκτή, δηλαδή δεν είχε το δικαίωμα να προσφύγει για λογαριασμό των τριών ευρωεισαγγελέων.

Η κ. Κοβέσι ήταν απούσα και εκπροσωπήθηκε από τον συνταγματολόγο Σπύρο Βλαχόπουλο, ο οποίος επισήμανε ότι η ανανέωση για πέντε χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς από το κολλέγιο στο Λουξεμβούργο και ότι δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το δοκούν, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Επιπλέον, ο κ. Βλαχόπουλος επισήμανε ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου όφειλε να αποστείλει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για το ποιος έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων.

Την ίδια ώρα, το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο αναμένεται να ορίσει μεταξύ 20 υποψηφίων τους τρεις επιπλέον εισαγγελείς για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.



Πηγή: skai.gr

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