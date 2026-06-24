Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέσι για τη θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων

Απαράδεκτη έκρινε ο Άρειος Πάγος την προσφυγή της κ. Κοβέσι - Τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία και τι απαντά η πλευρά της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Λάουρα Κοβέσι

Της Έλενας Γαλάρη 

Απορρίφθηκε από τη Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ως απαράδεκτη η προσφυγή της Λάουρα Κοβέσι κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων ανανεώθηκε για δύο έτη και όχι για πέντε

Με ψήφους 72 έναντι 10, οι δικαστές έκριναν ότι η ελληνική νομοθεσία για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι μόνο οι ίδιοι οι εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τουλάχιστον δύο ψήφους (μειοψηφία) στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ενώ στην προκειμένη περίπτωση η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Κατόπιν αυτού, η προσφυγή της EPPO κρίθηκε ότι δεν ήταν παρaδεκτή, δηλαδή δεν είχε το δικαίωμα να προσφύγει για λογαριασμό των τριών ευρωεισαγγελέων.

Η κ. Κοβέσι ήταν απούσα και εκπροσωπήθηκε από τον συνταγματολόγο Σπύρο Βλαχόπουλο, ο οποίος επισήμανε ότι η ανανέωση για πέντε χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς από το κολλέγιο στο Λουξεμβούργο και ότι δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το δοκούν, κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Επιπλέον, ο κ. Βλαχόπουλος επισήμανε ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου όφειλε να αποστείλει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για το ποιος έχει την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων. 

Την ίδια ώρα, το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο αναμένεται να ορίσει μεταξύ 20 υποψηφίων τους τρεις επιπλέον εισαγγελείς για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λάουρα Κοβέσι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Άρειος Πάγος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο