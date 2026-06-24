Νέες απώλειες καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς οι ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά συνεχίζουν να υποχωρούν, με τους επενδυτές όμως να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, διεθνούς δείκτη αναφοράς, για παράδοση τον Αύγουστο υποχωρεί κατά 1,74% και διαμορφώνεται στα 75,74 δολάρια το βαρέλι, που είναι το χαμηλότερο επίπεδό από τις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Πτωτικά κινείται και το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate, επίσης παράδοσης τον Αύγουστο, με το εν λόγω συμβόλαιο να σημειώνει πτώση 1,73%, στα 71,94 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του αργού, η μείωση δεν φαίνεται να έχει περάσει ακόμη στην αντλία στις ΗΠΑ, γεγονός που έχει προκαλέσει την οργή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Την Τετάρτη μάλιστα, ο Τραμπ άσκησε δριμεία κριτική στις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, κατηγορώντας τες ότι δεν μειώνουν ανάλογα τις τιμές της βενζίνης στα πρατήρια.

«Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες δεν μειώνουν τις τιμές τους στην αντλία ανάλογα με τις πολύ χαμηλότερες τιμές που πληρώνουν για το πετρέλαιο. Αυτές οι τιμές πέφτουν σαν πέτρα!», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «αισχροκέρδεια» σε βάρος των καταναλωτών, προσθέτοντας ότι έχει δώσει εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να εξετάσει άμεσα το ζήτημα. «Οι τιμές της βενζίνης καλά θα κάνουν να αρχίσουν να πέφτουν πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι βλέπω», σημείωσε.

Το CNBC ζήτησε σχετικό σχόλιο από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και αναμένει απάντηση.

Από την πλευρά της, η Κάρεν Γιανγκ, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια, χαρακτήρισε την παρέμβαση Τραμπ «πολιτικό θέατρο», επισημαίνοντας ότι η διαμόρφωση των τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ δεν ακολουθεί τόσο άμεσο μηχανισμό.

Όπως εξήγησε στο CNBC, στις τιμές των καυσίμων επιδρούν πολιτειακοί και τοπικοί φόροι, ενώ η μετάδοση της πτώσης των τιμών του αργού στις τιμές των διυλιστηρίων και, στη συνέχεια, στους καταναλωτές απαιτεί συνήθως μερικές εβδομάδες.



Πηγή: skai.gr

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