bwin: Η αποθέωση της κλασικής ιστιοπλοΐας στο Spetses Classic Yacht Regatta!

Με τη διεθνή του ακτινοβολία και την ξεχωριστή κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα που το χαρακτηρίζει, το κορυφαίο αυτό αθλητικό γεγονός μετέτρεψε για ακόμη μία χρονιά το νησί των Σπετσών σε σημείο συνάντησης αθλητών, επισκεπτών και φίλων της ιστιοπλοΐας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνδυάζοντας μοναδικά τη ναυτική παράδοση με την υψηλή αισθητική και την αγωνιστική δράση.

Το Spetses Classic Yacht Regatta, με την υποστήριξη της bwin, έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός διεθνούς εμβέλειας, συγκεντρώνοντας εντυπωσιακά κλασικά και παραδοσιακά σκάφη, ιστορικές λέμβους, οικογενειακά dinghies τα οποία χάρισαν μοναδικές εικόνες και προσέλκυσαν το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών.

Οι αγώνες (17 έως τις 20 Ιουνίου) και οι ξεχωριστές στιγμές της διοργάνωσης μαγνήτισαν το ενδιαφέρον του κοινού και των social media, συμβάλλοντας στην περαιτέρω προβολή του θεσμού και της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Σημείο αναφοράς της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε και το εντυπωσιακό αίθριο της bwin στην Πλατεία Ποσειδωνίου, στον εμβληματικό χώρο όπου πραγματοποιήθηκαν οι απονομές και οι κοινωνικές εκδηλώσεις της Regatta. Το ιδιαίτερο σκηνικό της bwin συγκέντρωσε αθλητές, επισκέπτες και φίλους της διοργάνωσης, αποτελώντας έναν από τους πιο δημοφιλείς χώρους συνάντησης κατά τη διάρκεια του τετραημέρου.

Η διαχρονική στήριξη της bwin στο Spetses Classic Yacht Regatta εντάσσεται στην ευρύτερη εταιρική στρατηγική της εταιρείας, με στόχο την ενίσχυση του κλασικού αθλητισμού και της ιστιοπλοΐας, καθώς και την ανάδειξη θεσμών που προάγουν το «ευ αγωνίζεσθαι», αναδεικνύουν την πολιτισμική ταυτότητα της Ελλάδας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μέσω διοργανώσεων διεθνούς βεληνεκούς.

Σε δήλωσή της, η Ιωάννα Μπερίου, Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, ανέφερε: «Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε στο πλευρό ενός θεσμού που έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια κοινότητα της κλασικής ιστιοπλοΐας. Το Spetses Classic Yacht Regatta συνδυάζει μοναδικά τον αθλητισμό, τη ναυτική μας παράδοση και την εξωστρέφεια της χώρας, προβάλλοντας την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο. Στην bwin πιστεύουμε στη δύναμη τέτοιων διοργανώσεων να δημιουργούν αξία για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τις τοπικές κοινωνίες και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλλουμε διαχρονικά στην επιτυχία τους».

Η bwin συνεχίζει να στηρίζει κορυφαίους αθλητικούς θεσμούς που συνδέουν τον αθλητισμό με την ιστορία, τον πολιτισμό και την εξωστρέφεια της χώρας, συμβάλλοντας στην προβολή της Ελλάδας διεθνώς και στη δημιουργία θετικού αποτυπώματος στις τοπικές κοινωνίες.

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Πηγή: skai.gr

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