Βίντεο από τη σύλληψη επιδειξία έξω από το Πάντειο - Τον κατήγγειλε φοιτήτρια

Ένας 25χρονος επιδειξίας συνελήφθη μετά από καταγγελίας 26χρονης φοιτήτριας για σεξουαλική παρενόχληση έξω από το Πάντειο.

Ο αλλοδαπός φαίνεται πως παρακολουθούσε την κοπέλα και μόλις βγήκε από το πανεπιστήμιο, την ακολούθησε μέχρι την υπόγεια διάβαση στη Λεωφόρο Συγγρού, όπου προχώρησε σε άσεμνες πράξεις σε βάρος της.

Η κοπέλα πρόλαβε να τον φωτογραφίσει και έτρεξε προς ένα σημείο όπου υπήρχε κόσμος και κατάφερε να ενημερώσει την αστυνομία. Οι Αρχές τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, αλλά και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Δείτε βίντεο του ΣΚΑΪ από τη στιγμή της σύλληψής του:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.