Παπασταύρου: Όφελος 1 δισ. ευρώ ετησίως για τους καταναλωτές από τις νησιωτικές διασυνδέσεις

Τριπλό θετικό μήνυμα, χρηματοοικονομικό, ενεργειακό και όφελος για τους καταναλωτές έχει η επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στην τελετή έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, με αφορμή την είσοδο προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών του Διαχειριστή.

«Θα υπάρξουν τεράστια οφέλη για τον πολίτη με εξοικονόμηση ύψους 1 δισ. ευρώ τον χρόνο και με βελτίωση παράλληλα της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος», ανέφερε ο υπουργός. «Σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, πέρα από την υπερκάλυψη υπάρχει και το ποιοτικό στοιχείο, καθώς έχουμε τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οίκους να εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους και αυτό λέει πολλά. Συγχρόνως έχουμε και μία ενεργειακή διάσταση. Ο ΑΔΜΗΕ είναι η ραχοκοκκαλιά του ενεργειακού συστήματος. Χωρίς ισχυρά δίκτυα δεν έχουμε ενεργειακή ασφάλεια και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τον ρόλο του ενεργειακού κόμβου», πρόσθεσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext Athens Γιάννος Κοντόπουλος τόνισε ότι τον τελευταίο μήνα αντλήθηκαν 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ από το χρηματιστήριο με εντυπωσιακές υπερκαλύψεις, καθώς και ότι η κεφαλαιαγορά μπορεί να συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της συμμετοχών Γιάννης Καράμπελας έκανε λόγο για συγκλονιστική μέρα, καθώς και για αναγνώριση εκ μέρους των επενδυτών του έργου που έχει συντελεστεί αλλά και του νέου επιχειρηματικού σχεδίου του Διαχειριστή.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία, τους εργαζόμενους, τις εποπτικές αρχές, τις τράπεζες και τους επενδυτές και τόνισε: «θα τιμήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ανάπτυξη της οικονομίας και την ενεργειακή μετάβαση».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας υπογράμμισε ότι πιο σημαντικό από την αύξηση κεφαλαίου είναι το επενδυτικό πλάνο που θα ακολουθήσει και το οποίο θα υποστηρίξουν οι τράπεζες.

Τέλος η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου επεσήμανε πως η αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ αποδεικνύει ότι η Κεφαλαιαγορά στηρίζει ουσιαστικά επιχειρήσεις που προχωρούν σε στρατηγικές επενδύσεις με ευρύτερο σαποτύπωμα για την οικονομία. «Η υπερκάλυψη από κορυφαία, διεθνή κεφάλαια δείχνει ότι η αγορά βρίσκεται στο ραντάρ μεγάλων ξένων επενδυτών. Κάθε επιτυχημένη δημόσια προσφορά είναι ένδειξη ωρίμανσης και ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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