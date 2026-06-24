Νέα αίθουσα στο Εφετείο Αθηνών εγκαινίασε ο Γ. Φλωρίδης

Της Έλενας Γαλάρη

Νέα αίθουσα στο Εφετείο της Αθήνας εγκαινίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Παρουσία του υφυπουργού Ιωάννη Μπούγα, του γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκου, της προϊσταμένης του Εφετείου Αθηνών Σοφίας Λιγνού και των μελών της διοίκησης, προέδρων εφετών Δημήτρη Κοντόπουλου και Κώστα Σαργιώτη, καθώς και δικαστικών υπαλλήλων, ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στα έργα που κατά καιρούς έχουν γίνει στο Εφετείο της Αθήνας.

«Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζουμε αυτή την αίθουσα. Ήταν μια από τις πρώτες αποφάσεις που πήραμε όταν ήρθαμε για πρώτη φορά στο Εφετείο μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας με τον κ. Μπούγα για να διεξάγονται εδώ πολυπληθείς δίκες» δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ αναφερόμενος στο έργο του κλιματισμού που ολοκληρώθηκε, τόνισε ότι «ο κλιματισμός ήταν εφιάλτης από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε.

Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στην ανάπλαση της πλατείας Δικαιοσύνης που αναμορφώνεται στο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου, όπως και στη δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης που μένει κλειστός στο χώρο του Εφετείου με χωρητικότητα 1500 θέσεων.

Το κόστος των έργων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ανέρχεται σε περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Από την πλευρά της η προϊσταμένη της τριμελούς διοίκησης του Εφετείου Σοφία Λιγνού αναφέρθηκε στα δύο μεγάλα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί: τον κλιματισμό σε όλες τις αίθουσες και στην αλλαγή του δαπέδου σε 5.500 τετραγωνικά μέτρα.

«Από το 2016 διάδικοι και δικηγόροι κλείναμε αίθουσες, διότι δεν μπορούσαμε να δικάσουμε από τη ζέστη. Το έργο του κλιματιστικού ολοκληρώθηκε. Έχει αντικατασταθεί το δάπεδο σε 5,5 χιλιάδες τμ του Εφετείου Αθηνών. Όλα ξηλώθηκαν και αντικαταστάθηκαν. Κλείστηκε η ράμπα που οδηγούσε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ήταν για την ασφάλεια όχι μόνο του Εφετείου Αθηνών. Πρέπει να έχουμε φυλαγμένες από παντού εισόδους και εξόδους», ανέφερε η κ. Λιγνού, και απευθυνόμενη στον Γιώργο Φλωρίδη είπε: «Κ. υπουργέ, ευχόμαστε να κόψουμε πολλές κορδέλες ακόμη, επειδή έχετε επίγνωση των προβλημάτων».



Πηγή: skai.gr

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