Για τα πολλά προβλήματα που αναμένεται να αντιμετωπίσει ο νέος ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας με τα 1,4 δισεκατομμύρια μέλη κάνουν λόγο διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σημειώνεται πως το Βατικανό επιβεβαίωσε σήμερα ότι η σύνοδος του κονκλάβιου για την εκλογή του νέου πάπα θα αρχίσει στις 7 Μαΐου.

Τα οικονομικά του Βατικανού, είναι ανάμεσα στα πιεστικά ζητήματα που πρόκειται να αντιμετωπίσει ο νέος πάπας. Η προσέλευση στην εκκλησία μειώνεται σε πολλές δυτικές χώρες, ενώ οι δογματικές συζητήσεις για ζητήματα όπως η χειροτονία γυναικών ως κληρικοί καθώς και η ένταξη των LGBTQ Καθολικών προμηνύουν επερχόμενες διαιρέσεις, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η οικονομική κρίση του Βατικανού ήταν ένας από τους τελευταίους πονοκεφάλους του Πάπα Φραγκίσκου. Τρεις ημέρες πριν από την τελευταία νοσηλεία του τον Φεβρουάριο, ζήτησε τη δημιουργία μιας νέας υψηλού επιπέδου επιτροπής προκειμένου να παρακινηθούν δωρεές στο Βατικανό, το οποίο αντιμετωπίζει έλλειμμα στον προϋπολογισμό και αυξανόμενες υποχρεώσεις για το συνταξιοδοτικό του ταμείο.

Αν και το Βατικανό δεν έχει δημοσιεύσει πλήρη έκθεση του προϋπολογισμού από το 2022, το τελευταίο σύνολο λογαριασμών, που εγκρίθηκε στα μέσα του 2024, περιελάμβανε έλλειμμα 83 εκατομμυρίων ευρώ (94 εκατομμυρίων δολαρίων), ανέφεραν στο Reuters δύο ενημερωμένες πηγές.

Το έλλειμμα στο συνταξιοδοτικό ταμείο υπολογίστηκε συνολικά σε περίπου 631 εκατομμύρια ευρώ από τον οικονομικό τσάρο του Βατικανού το 2022. Δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για αυτό το ποσό, αλλά αρκετοί είπαν στο Reuters ότι πιστεύουν πως αυτό ότι έχει αυξηθεί.

Ο αιδεσιμότατος Τόμας Ρις, ένας Ιησουίτης ιερέας και σχολιαστής που έχει γράψει για τα οικονομικά του Βατικανού, είπε ότι τα δημοσιονομικά δεινά θα μπορούσαν να έχουν «τεράστιες επιπτώσεις» στο ποιον θα επιλέξουν ως νέο Πάπα οι καρδινάλιοι που θα εισέλθουν στο μυστικό Κονκλάβιο τις επόμενες ημέρες.

Εάν οι καρδινάλιοι αναζητούν κάποιον που να γνωρίζει πού να κάνει περικοπές χρηματοδότησης στην περίπλοκη γραφειοκρατική δομή του Βατικανού, μπορεί να καταλήξουν στον Ιταλό καρδινάλιο, Πιέτρο Παρολίν. Πρόκειται για έναν από τους επικρατέστερους για τη διαδοχή του πάπα Φραγκίσκου και είναι ο νούμερο δύο αξιωματούχος του Βατικανού όπως μεταδίδει το Reuters.

Ωστόσο, ο Πιέτρο Παρολίν ηγήθηκε επίσης της Γραμματείας Εξωτερικών του Βατικανού όταν υπήρξε ένα σκάνδαλο σχετικά με την «πρόχειρη» επένδυση άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά ενός κτιρίου στο Λονδίνο.

Ο καρδινάλιος Άντζελο Μπέτσιου, κάποτε ένας από τους βασικούς αναπληρωτές του Πιέτρο Παρολίν, καταδικάστηκε αργότερα για υπεξαίρεση και απάτη από δικαστήριο του Βατικανού σε πεντέμισι χρόνια φυλάκιση. Ο Μπέτσιου αρνείται τις κατηγορίες και είναι ελεύθερος εν αναμονή προσφυγής.

Μειώσεις στην Ευρώπη

Σε όλο τον κόσμο, η Καθολική Εκκλησία έχει αυξήσει ελαφρώς τα μέλη της τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία, υπήρχαν 1,405 δισεκατομμύρια Καθολικοί παγκοσμίως στο τέλος του 2023, δηλαδή υπήρξε αύξηση 1,15% σε σχέση με τα 1,389 δισεκατομμύρια μέλη στο τέλος του 2022.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των Καθολικών βρίσκεται στην Αμερική, με το 64,2% του πληθυσμού στη Βόρεια και Νότια Αμερική να βαφτίζεται Καθολικό. Ακολουθεί η Ευρώπη με 39,6%, η Ωκεανία με 25,9%. Ωστόσο, γενικά, το ποσοστό των νηπιακών βαπτίσεων, βασικός δείκτης της αύξησης του αριθμού των πιστών, είναι υψηλότερο στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Οι υψηλότερες αναλογίες νηπιακών βαπτίσεων ανά 1.000 Καθολικούς, σύμφωνα με στατιστικά του Βατικανού, είναι στην Αμερικανική Σαμόα (71,2), σε αρκετά νησιά στην Ωκεανία (37,7 προς 21,8), στο Μπουρούντι (23,6), στην Καμπότζη (22,3), στο Ανατολικό Τιμόρ (20,3) και στη Μιανμάρ (20).

Εν τω μεταξύ, πολλές ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζουν πτώσεις. Στη διάσκεψη των Γερμανών επισκόπων αναφέρθηκε φέτος ότι μόνο 29 νέοι ιερείς είχαν χειροτονηθεί στη χώρα το 2024, ένα ιστορικό χαμηλό.

Είπαν επίσης ότι περίπου 321.000 Γερμανοί Καθολικοί είχαν εγκαταλείψει την Εκκλησία εκείνο το έτος. Ο συνολικός αριθμός των Καθολικών στη Γερμανία, της οποίας ο πληθυσμός των 83 εκατομμυρίων ήταν κάποτε περίπου οι μισοί Καθολικοί, είναι τώρα κάτω από 20 εκατομμύρια.

Εξετάζοντας τα μοτίβα αύξησης του αριθμού των πιστών, ορισμένοι καρδινάλιοι μπορεί να θέλουν να απομακρυνθούν από την Ευρώπη και να «κατευθυνθούν» προς την Ασία ή την Αφρική. Σε αυτή την περίπτωση, ένας πιθανός υποψήφιος είναι ο Φιλιππινέζος καρδινάλιος Λουις Αντόνιο Ταγκλε, ο οποίος είναι επίσης ένας από τους επικρατέστερους διαδόχους. Πρόκειται για πρώην αρχιεπίσκοπο στη Μανίλα, από τον οποίο ο Φραγκίσκος ζήτησε να ηγηθεί του γραφείου ευαγγελισμού του Βατικανού το 2019. Ο ίδιος είναι ιδιαιτέρως λαοφιλής, θεωρείται εξαιρετικά χαρισματικός και θα είναι ο πρώτος Ασιάτης Πάπας που θα εκλεγεί εάν ψηφιστεί. Στις Φιλιππίνες, μια χώρα σχεδόν 115 εκατομμυρίων κατοίκων, περίπου το 80% είναι Καθολικοί.

Δογματικές διαμάχες

Όσον αφορά τις δογματικές διαμάχες, ο Φραγκίσκος προσπάθησε να «φέρει» την Εκκλησία πιο κοντά στον κόσμο και μιλούσε για θέματα που ήταν ταμπού για δεκαετίες όπως η χειροτονία των γυναικών.

Ο Πάπας δημιούργησε δύο επιτροπές για να εξεταστεί το ενδεχόμενο χειροτονίας γυναικών ως διακόνων. Μία από τις επιτροπές δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει το έργο της. Ο πάπας Φραγκίσκος επέτρεψε επίσης στους ιερείς να ευλογούν τα ομόφυλα ζευγάρια, κατά περίπτωση.

Οι κινήσεις του προκάλεσαν επικρίσεις από συντηρητικούς Καθολικούς, συμπεριλαμβανομένων μερικών καρδιναλίων. Ορισμένοι καρδινάλιοι ζητούν τώρα αλλαγή κατεύθυνσης.

Ο καρδινάλιος Γκέρχαρντ Μιούλερ, ένας συντηρητικός, είπε ότι ο επόμενος Πάπας δεν πρέπει να είναι διάδοχος του Φραγκίσκου, αλλά διάδοχος του Αγίου Πέτρου, του πρώτου Πάπα.

Πηγή: skai.gr

