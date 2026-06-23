Θανατηφόρο «Ωμέγα Μπλοκ»: 46 άνθρωποι πνίγηκαν σε Γαλλία και Γερμανία στην προσπάθειά τους να δροσιστούν

Σαράντα άνθρωποι έχουν πνιγεί, ενώ κολυμπούσαν σε παραλίες της Γαλλίας τα τελευταία έξι 24ωρα, ανακοίνωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός, καθώς οι Γάλλοι προσπαθούσαν να γλιτώσουν από το κύμα καύσωνα που σαρώνει μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Στη Γερμανία έξι άνθρωποι έχουν πνιγεί, επίσης στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. Μεταξύ των νεκρών ένας 23χρονος, ένας 24χρονος και ένας 16χρονος.

Η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία πλήττονται επίσης από ακραία ζέστη, με θερμοκρασίες-ρεκόρ που προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων και των δικτύων μεταφορών.

Η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, γεγονός που καθιστά τέτοια παρατεταμένα επεισόδια καύσωνα ολοένα και πιο πιθανά.

Ο καύσωνας των τελευταίων ημερών προκαλείται από ένα μετεωρολογικό φαινόμενο γνωστό ως «Μπλοκ Ωμέγα», καθώς η διάταξη των αερίων μαζών θυμίζει το σχήμα του Ω, με μια διογκωμένη μάζα θερμού αέρα στο κέντρο και ψυχρότερες αέριες μάζες στις δύο πλευρές.

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι το σύστημα αυτό δημιουργεί έναν «θερμικό θόλο», παγιδεύοντας τον θερμό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη και επιτρέποντας στις θερμοκρασίες να αυξάνονται μέρα με τη μέρα.

Οι καύσωνες και οι καταιγίδες εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής, η οποία ανεβάζει τις θερμοκρασίες και προκαλεί εντονότερες βροχοπτώσεις.

Συναγερμός σε όλη τη Γαλλία

Μεγάλο μέρος της Γαλλίας βρίσκεται υπό αυστηρή προειδοποίηση για ακραία ζέστη. Αναμένεται να καταγραφούν θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη, σύμφωνα με το Météo France, ενώ σε ορισμένες περιοχές της δυτικής Γαλλίας η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως και τους 43°C. Σε όλη τη χώρα, παιδιά και ενήλικες βουτούν σε κανάλια και ποτάμια για να δροσιστούν.

Η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού, Μαρίνα Φεράρι, δήλωσε ότι κατανοεί την ανάγκη των πολιτών να ξεφύγουν από τη ζέστη, αλλά προειδοποίησε να αποφεύγουν το κολύμπι σε μη ελεγχόμενες ή επικίνδυνες περιοχές.

Μιλώντας την Τρίτη, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνύ δήλωσε ότι από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί που συνδέονται με τον καύσωνα.

Τη Δευτέρα, οι διασώστες δεν κατάφεραν να επαναφέρουν δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, τα οποία βρέθηκαν αναίσθητα από τη μητέρα τους μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας έξω από το σπίτι τους.

Σε μία περιοχή του Παρισιού, ο δήμος προσέφερε δωρεάν εισιτήρια κινηματογράφου σε άτομα κάτω των 25 ετών ή άνω των 65 ετών, ώστε να μπορέσουν να ξεκουραστούν σε κλιματιζόμενους χώρους.

Στο Παρίσι, οι άνθρωποι που πήγαιναν στις δουλειές τους έδειχναν εμφανώς καταπονημένοι από τη ζέστη, πολλοί κρατώντας βεντάλιες στο μετρό, έπειτα από δύσκολες νύχτες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών σε διαμερίσματα που δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένα για ακραίές θερμοκρασίες. Ορισμένα δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν, μεταξύ τους και το Παρίσι - Βρυξέλλες.

Οι επιχειρηματίες δήλωσαν ότι και η οικονομία επηρεάζεται: «Η Γαλλία λειτουργεί με αργούς ρυθμούς. Οι επιχειρήσεις, όπου είναι δυνατόν, εφαρμόζουν τις συστάσεις για την προστασία των εργαζομένων τους» δήλωσε στο BFM TV ο επικεφαλής της εργοδοτικής οργάνωσης MEDEF της Γαλλίας, Πατρίκ Μαρτέν.

Σε πολλές περιοχές του Παρισιού, τα καταστήματα είχαν εξαντλήσει τα αποθέματα ηλεκτρικών ανεμιστήρων λόγω της απότομης αύξησης της ζήτησης.

Στην Ιταλία, το υπουργείο Υγείας εξέδωσε το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης για 15 πόλεις και η κυβέρνηση έλαβε μέτρα για την αναστολή ή τον περιορισμό της εργασίας σε ορισμένους τομείς.

Μετά από αποπνικτικά ζεστά πρωινά, αναμένεται να σχηματιστούν καταιγίδες στις Άλπεις και στα Απέννινα το απόγευμα της Τρίτης, φέρνοντας ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, ενώ ορισμένα από αυτά τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν αργότερα μέσα στην ημέρα στις βόρειες πεδιάδες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Η Βρετανία βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με τον καύσωνα, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) να προβλέπει θερμοκρασίες έως και 37°C στη νότια Αγγλία την Τρίτη - πιθανώς νέο ρεκόρ για τον Ιούνιο - πριν η θερμοκρασία αυξηθεί ακόμη περισσότερο την Τετάρτη και την Πέμπτη. Δεκάδες σχολεία ανακοίνωσαν ότι θα κλείσουν νωρίτερα, καθώς τα παλαιά κτίρια δεν είναι κατάλληλα για τη φιλοξενία τάξεων με περισσότερα από 30 παιδιά σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες.

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας εξέδωσε κόκκινες προειδοποιήσεις για περιοχές της χώρας, προειδοποιώντας για επικίνδυνη ζέστη με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 44°C. Στην πόλη Αντούχαρ καταγράφηκε μέγιστη θερμοκρασία άνω των 45°C τη Δευτέρα.

Οι νυχτερινές συνθήκες προσέφεραν ελάχιστη ανακούφιση, καθώς περίπου 30 μετεωρολογικοί σταθμοί εξακολουθούσαν να καταγράφουν θερμοκρασίες άνω των 25°C νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Στο Βέλγιο, οι υψηλές θερμοκρασίες ανάγκασαν ένα δημοτικό σχολείο στο Τερβούρεν, κοντά στις Βρυξέλλες, να μεταφέρει τις τελικές εξετάσεις του σε μια κοντινή εκκλησία.

«Αφού κάνει υπερβολική ζέστη στις αίθουσες, θα κάνουμε τις εξετάσεις στην εκκλησία» έγραψε το σχολείο στο Instagram, δημοσιεύοντας βίντεο με μαθητές να δίνουν τις εξετάσεις τους καθισμένοι σε σειρές από καρέκλες της εκκλησίας.

Προβλήματα στις μεταφορές

Υπό πίεση βρίσκονται και τα συστήματα μεταφορών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η βρετανική εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρομικού δικτύου προειδοποίησε τους επιβάτες να πραγματοποιούν μόνο απολύτως απαραίτητα ταξίδια με τρένο την Τετάρτη και την Πέμπτη, όταν οι θερμοκρασίες αναμένεται να κορυφωθούν στους 39°C.

Ορισμένα δρομολόγια διαταράχθηκαν στη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας έντονων καταιγίδων στο Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων στο αεροδρόμιο Χίθροου.

Πηγή: skai.gr

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