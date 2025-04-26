Τον Πάπα Φραγκίσκο, τον επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, τον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία των φτωχών και των αδυνάτων, αποχαιρέτησαν σήμερα χιλιάδες άνθρωποι στη Ρώμη. Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου έγινε το σκηνικό μιας συγκλονιστικής τελετής, γεμάτη συμβολισμούς ενώ η κηδεία του πάπα Φραγκίσκου ολοκληρώθηκε με την ταφή του το μεσημέρι στη Βασιλική Σάντα Μαρία Ματζόρε, αφιερωμένη στην Παρθένο. Τον ίδιο τίμησαν παγκόσμιοι ηγέτες, πρόεδροι, πρωθυπουργοί και βασιλείς. Δίπλα τους, Πατριάρχες, Αρχιεπίσκοποι και πνευματικοί ηγέτες άλλων δογμάτων στάθηκαν σε ένδειξη σεβασμού, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και παγκόσμιας αναγνώρισης του έργου του Ποντίφικα.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό πως εξελίχθηκε η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου

O ΣΚΑΪ βρέθηκε στη Ρώμη και κατέγραψε λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα. Οι πρώτες νότες από τον ψαλμό in paradisum υψώθηκαν πάνω από την κατάμεστη πλατεία, με τη συγκίνηση να απλώνεται καθώς ενωπίω χιλιάδων πιστών και επισήμων από όλο τον κόσμο, γράφτηκε ένα από τα πιο εμβληματικά κεφάλαια της σύγχρονης εκκλησιαστικής ιστορίας.

Το φέρετρο του Πάπα συνόδευσαν λευκοντυμένοι κληρικοί ενώ πίσω τους σε ρυθμό αργό και τελετουργικό ήταν οι καρδινάλιοι και το τιμητικό άγημα της Ελβετικής φρουράς. Το τοποθέτησαν προσεκτικά μπροστά από την Αγία Τράπεζα, με φόντο τη μεγαλόπρεπη πρόσοψη της Βασιλικής.

Πάνω στο φέρετρο τοποθετήθηκε ένα ευαγγέλιο, με τις σελίδες του να ανασηκώνονται ελαφρώς από τον αέρα της Ρώμης. Το ιερό βιβλίο, ήταν ανοιχτό, μια συμβολική κίνηση που θυμίζει ότι ο λόγος του Θεού παραμένει πάντα ζωντανός.

Η Θεία Λειτουργία ξεκίνησε και ο εισαγωγικός ύμνος διαδέχθηκε αναγνώσεις από τους Ψαλμούς και αποσπάσματα της Καινής Διαθήκης που υπενθυμίζουν το μήνυμα της ελπίδας και της αιώνιας ζωής. Ειδικότερα, οι ψαλμοί της χορωδίας και οι προσευχές γέμισαν την αχανή αλλά κατάμεστη πλατεία μεταφέροντας σε κάθε καρδιά το βάρος και τη σημασία της στιγμής.

Σημειώνεται πως χειροκροτήματα και επευφημίες σημειώθηκαν μόλις έφτασε το φέρετρο του «πάπα των φτωχών» στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Η κηδεία του ποντίφικα - Τουλάχιστον 400.000 άνθρωποι στην κηδεία

Ο αποθανόντας ποντίφικας είχε ζητήσει η νεκρώσιμη ακολουθία να είναι ενός ποιμένα και ενός μαθητή του Κυρίου και όχι ενός εκ των ισχυρών της γης.

Η νεκρώσιμη τελετή διήρκεσε δύο ώρες και ένα τέταρτο. Οι καμπάνες ήχησαν πένθιμα στο Βατικανό καθώς ξεκίνησε η πομπή, λίγο μετά τη 13.00 το μεσημέρι, η οποία μετέφερε το φέρετρο του εκλιπόντος Αργεντινού ποντίφικα στη Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε. Κατά μήκος του δρόμου, βρέθηκε μεγάλος αριθμός πιστών, που ήθελε να πει το δικό του, τελευταίο αντίο στον «πάπα των φτωχών». Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στην κηδεία του Φραγκίσκου βρέθηκαν, συνολικά, τουλάχιστον 400.000 άνθρωποι.

Πιο συγκεκριμένα, η νεκρώσιμη λειτουργία του Φραγκίσκου ξεκίνησε στις 10 π.μ. (11 π.μ. ώρα Ελλάδας) στην πλατεία του Αγίου Πέτρου και ολοκληρώθηκε μετά από περίπου δυο ώρες. Στο τέλος της τελετής, το απλό, ξύλινο φέρετρο μεταφέρθηκε στη Βασιλική Σάντα Μαρία Ματζόρε, όπου και έγινε η ταφή, όπως ο ίδιος ο Πάπας είχε ζητήσει, πρόκειται για μια απόσταση 6 χιλιομέτρων περίπου μισής ώρας. Τον «παπά των φτωχών» υποδέχτηκαν σαράντα φίλοι του Φραγκίσκου. Μετανάστες, φυλακισμένοι, άστεγοι, τρανσέξουαλ, που ο πάπας είχε γνωρίσει προσωπικά και που είχε προσπαθήσει να κατανοήσει και να βοηθήσει με τον δικό του, άμεσο τρόπο.

Ο καθένας αφήσει πάνω στον τάφο ένα άσπρο τριαντάφυλλο, το λουλούδι που αγαπούσε περισσότερο από κάθε άλλο ο Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο. Κοντά στον τάφο του «πάπα των φτωχών», βρίσκεται η βυζαντινή εικόνα της Παναγίας, μπροστά στην οποία συνήθιζε να προσεύχεται ο εκλιπών ποντίφικας.

Πλήθος κόσμου προσευχήθηκε στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης, κατά μήκος της διαδρομής 6 χιλιομέτρων που κάλυψε η νεκρική πομπή. Μεγάλη ήταν η συγκίνηση, με προσευχές και παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Ο 266ος Ποντίφικας αναπαύεται πλέον στην τελευταία του κατοικία και η Ρώμη μαζί με εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο αποχαιρετούν τον Φραγκίσκο που υπηρέτησε την εκκλησία με θάρρος, αγάπη και ταπεινότητα.

Στη Σάντα Μαρία Ματζόρε αύριο οι καρδινάλιοι για να προσκυνήσουν

Αύριο οι καρδινάλιοι αναμένεται να μεταβούν στην Σάντα Μαρία Ματζόρε για να προσκυνήσουν και από τη Δευτέρα ο ναός θα ανοίξει τις πύλες του στους πιστούς.

Σημειώνεται πως η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου ήταν πιο απλή από αυτές των προηγούμενων παπών, ακολουθώντας τις οδηγίες που έδωσε ο ίδιος.

Οι ιταλικές Aρχές, καθώς και οι Αρχές του Βατικανού, είχαν λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας την περιοχή γύρω από τον Αγιο Πέτρο, με αποκλεισμό των drones, ελεύθερους σκοπευτές στις στέγες και μαχητικά αεροσκάφη σε ετοιμότητα.

Καρδινάλιος Τζοβάνι Μπατίστα Ρε: Ο πάπας Φραγκίσκος στάθηκε πάντα στο πλευρό των ασθενέστερων και εργάστηκε για την ειρήνη

«Ευχαριστώ όλους τους διεθνείς ηγέτες που δείχνουν την αγάπη τους στον πάπα», υπογράμμισε ο καρδινάλιος Τζοβάνι Μπατίστα Ρε, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

«Το έργο του εκλιπόντα ποντίφικα άγγιξε καρδιές και τις σκέψεις μας. Η τελευταία εικόνα που θα μείνει στην καρδιά μας είναι αυτή του Πάσχα, όταν ευλόγησε τους πιστούς και χαιρέτησε το πλήθος παρά τα προβλήματα υγείας του. Ακολούθησε το παράδειγμα του Καλού Ποιμένα, ο οποίος αγάπησε τόσο το ποίμνιό του, που του αφιέρωσε την ζωή του», πρόσθεσε ο καρδινάλιος.

Όπως τόνισε ο Τζοβάνι Μπατίστα Ρε, «ο Φραγκίσκος Θέλησε να σταθεί στο πλευρό όλων, ιδίως όσων βρίσκονται σε δυσκολία, ξοδεύοντας όλη του την ενέργεια στους φτωχούς και ξεχασμένους. Ήταν γεμάτος ανθρωπιά και απευθύνθηκε και σε όσους είναι μακριά από την Εκκλησία". Διότι "για τον εκλιπόντα ποντίφικα, η Εκκλησία πρέπει να διατηρεί διαρκώς τις πύλες της ανοικτές προς όλους».

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία καρδινάλιος αναφέρθηκε με έμφαση στο πρώτο ταξίδι του πάπα, μετά την εκλογή του, στο νησί της Λαμπεντούζα «και στη συνέχεια στην επίσκεψή του στην Λέσβο, μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο».

Με γνώμονα, πάντα, την αλληλεγγύη και τη βοήθεια προς μετανάστες και πρόσφυγες, διότι, όπως έλεγε ο Φραγκίσκος, «ανήκουμε όλοι στην ίδια ανθρώπινη οικογένεια και κανείς δεν σώζεται μόνος του».

«Ο Φραγκίσκος ζητούσε πάντα ειρήνη, καλώντας σε μια έντιμη διαπραγμάτευση, διότι ο πόλεμος αποτελεί μόνο θάνατο και καταστροφή, αποτελεί πάντα μια ήττα», τόνισε τέλος ο Ιταλός γηραιός καρδινάλιος.

Εκτός από τον επικήδειο, που εκφώνησε ο καρδινάλιος Τζοβάνι Μπατίστα Ρε, προσευχές και στοχασμοί εκφωνήθηκαν στα γαλλικά, αραβικά, γερμανικά, πολωνικά και κινέζικα.

Αναγνώσθηκαν, επίσης αποσπάσματά από τις Πράξεις των Αποστόλων και από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.

Οι πιστοί χειροκρότησαν και συγκινήθηκαν, ιδίως, κατά τις αναφορές του καρδινάλιου Ρε, στην ανθρωπιά, στην απλότητα, στην ουσιαστική προσφορά του Φραγκίσκου ως Αγίου Πατέρα των Καθολικών.

Εψάλη το Χριστός Ανέστη

Το Χριστός Ανέστη εψάλη στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, λίγο πριν ολοκληρωθεί η κηδεία του πάπα Φραγκίσκου.

Φέτος το Πάσχα Καθολικών και Ορθοδόξων συνέπεσε, αλλά αυτό ήταν και μια ένδειξη και αναφορά στην επιθυμία του Φραγκίσκου για κοινό εορτασμό του Πάσχα.

Οι ηγέτες που έδωσαν το παρών

Δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο βρέθηκαν σήμερα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

Στις θέσεις των επισήμων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μάλιστα, όπως μετέδωσε το AFP, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαιρετήθηκαν δια χειραψίας και αντήλλαξαν σύντομα λίγα λόγια στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, εν μέσω εμπορικών εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Ντόναλντ Τραμπ - Μελάνια Τραμπ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του, Μαρέβα

Ο Τζο Μπάιντεν

Ο Εμανουέλ Μακρόν με την σύζυγό του Μπριζίτ

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, το παρών έδωσαν και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτωρ Όρμπαν, ο Κιρ Στάρμερ, ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο Σέρτζιο Ματαρέλα, ο Βασιλιάς Φίλιππος με την βασίλισσα Ματθίλδη, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας, ο Δούκας του Λουξεμβούργου Χένρι και η Δούκισσα Μαρία Τερέζα.

Ποιοι απέτισαν φόρο τιμής στον Πάπα

Ύστατο φόρο τιμής απέτισαν στον Πάπα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου πριν από την έναρξη της νεκρώσιμης ακολουθίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως και ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με την σύζυγό του Μπριζίτ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο Ιταλό πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα και ο Κιρ Στάρμερ, ο βασιλιάς Φίλιππος της Ισπανίας και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

US President Donald J. Trump and First Lady Melania pray for a few moments in front of the coffin of Pope Francis in St. Peter’s Basilica, before the funeral this morning. pic.twitter.com/Yp1x5e7E9e — Catholic Sat (@CatholicSat) April 26, 2025

Emmanuel Macron, President of France and Co-Prince of Andorra, praying for a view moments in front of the coffin of Pope Francis in St. Peter’s Basilica before the funeral this morning. pic.twitter.com/bX8nsCZHPT — Catholic Sat (@CatholicSat) April 26, 2025

His Majesty The King of Spain, Felipe VI praying for a view moments in front of the coffin of Pope Francis in St. Peter’s Basilica before the funeral this morning. pic.twitter.com/nB06FEjLCk — Catholic Sat (@CatholicSat) April 26, 2025

Πολλές χειραψίες στην κηδεία - συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ και του Μακρόν

Στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να δίνει τα χέρια με τους πιο κοντινούς του - συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρετήθηκαν επίσης δια χειραψίας και αντήλλαξαν σύντομα λίγα λόγια στην πλατεία του Αγίου Πέτρου με αφορμή την κηδεία σήμερα του πάπα Φραγκίσκου, εν μέσω εμπορικών εντάσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, μετέδωσε το AFP.

