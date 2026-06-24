Έσβησε η φωτιά έξω από το στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο

Εντός μισής ώρας κατεσβέθη η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της Τετάρτης έξω από το στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο.

Η φωτιά έκαιγε ξερά χόρτα και στο σημείο έσπευσαν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) ελάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές ενώ με εντολή του Αρχηγού της Πυροσβεστικής κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Πηγή: skai.gr

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