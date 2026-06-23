Ο Αμερικανός πιλότος μαχητικού αεροσκάφους, ο οποίος διασώθηκε από τις ειδικές δυνάμεις μετά την κατάρριψη του αεροσκάφους του πάνω από το Ιράν τον περασμένο Απρίλιο, περιέγραψε ένα σοκαριστικό θέαμα προτού εκτιναχθεί: πολλά ιρανικά drones πετούσαν στον αέρα κινούμενα σαν ένα σώμα, σχηματίζοντας κάτι που έμοιαζε με μέδουσα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος, μεταδίδει το CNN.

Η μαρτυρία αυτή, η οποία δεν έχει δημοσιευτεί ξανά στο παρελθόν, κοινοποιήθηκε από τον πιλότο του F-15 σε αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης μετά το περιστατικό.

Το γεγονός αυτό πυροδότησε αμέσως έντονες συζητήσεις στους κόλπους της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών, σύμφωνα με το CNN. Αν ο πιλότος είδε πράγματι αυτό που περιέγραψε - δηλαδή έναν σχηματισμό που κινείτο σε απόλυτο συντονισμό- αυτό θα σήμαινε μια πρόοδο στις δυνατότητες των ιρανικών drones η οποία προκαλεί ανησυχία.

«Πολλά drones ήταν διασυνδεδεμένα και κινούνταν σαν ένα σώμα, με μικρότερα drones να βρίσκονται κάτω από τα μεγαλύτερα σαν πλοκάμια», δήλωσε στο CNN μία από τις πηγές που γνωρίζει τη μαρτυρία του πιλότου. «Πραγματικά εξωπραγματικό σκηνικό».

Μια άλλη πηγή ανέφερε στο CNN ότι ο πιλότος περιέγραψε το θέαμα σαν ένα «ναρκοπέδιο από drones» στον αέρα.

Αν και τα ακριβή αίτια της κατάρριψης του F-15 βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση, οι πρώτες αναφορές δείχνουν ότι είναι πιθανό ο συγκεκριμένος σχηματισμός των drones να βοήθησε με κάποιον τρόπο το Ιράν να καταρρίψει το αμερικανικό μαχητικό, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Το F-15 είχε διμελές πλήρωμα -τον πιλότο και έναν αξιωματικό οπλικών συστημάτων. Οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν αμέσως επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, όπως είχε μεταδώσει παλαιότερα το CNN.

Η κατάρριψη του μαχητικού αεροσκάφους F-15 σηματοδότησε την πρώτη φορά που αμερικανικό αεροσκάφος καταρρίπτεται πάνω από το Ιράν κατά τη διάρκεια της σύρραξης.

Ο πιλότος διασώθηκε λίγες ώρες μετά την εκτίναξή του από το αεροσκάφος, ενώ ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων απέφευγε τη σύλληψη από τις ιρανικές δυνάμεις στα βουνά για περισσότερο από μία ημέρα προτού διασωθεί και αυτός. Δεν είναι σαφές εάν και ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων είδε τον σχηματισμό των drones.

Ένα δεύτερο αεροσκάφος, τύπου A-10, καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, αλλά ο πιλότος του κατάφερε να εκτιναχθεί με ασφάλεια εκτός του ιρανικού εναέριου χώρου.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών διαφωνούσαν για το πώς να ερμηνεύσουν όσα περιέγραψε ο πιλότος του F-15, καθώς και για το αν ο ίδιος ήταν σε θέση να ανακαλέσει το περιστατικό με «καθαρή» σκέψη. Ο ίδιος αφενός, είχε υποστεί διάσειση κατά τη συντριβή. Αφετέρου, αυτή ήταν η δεύτερη φορά που καταρριπτόταν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, καθώς ήταν ανάμεσα στους πιλότους που είχαν καταρριφθεί από φίλια πυρά των δυνάμεων του Κουβέιτ στις αρχές της σύρραξης, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Έγινε μάρτυρας μιας εξελιγμένης τεχνολογικής δυνατότητας που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών αγνοούσαν; Ήταν κάποιο τεστ; Ή μήπως μια οφθαλμαπάτη στην έρημο;

Οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών που έκαναν την ενημέρωση είπαν στον πιλότο κάτι του στυλ: «Είσαι σίγουρος ότι είδες αυτό που λες ότι είδες;», ανέφερε μια άλλη πηγή.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ παρέπεμψε τα ερωτήματα στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία δεν απάντησε άμεσα στις ερωτήσεις του CNN. Επίσης, το Γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Τα ερωτήματα γύρω από το πρόγραμμα drones του Ιράν έρχονται τη στιγμή που οι ΗΠΑ και η Τεχεράνη διαπραγματεύονται μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, έχοντας ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα σχετικές συνομιλίες. Οι συζητήσεις αυτές αναμένεται να επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αν και οι δύο πλευρές έχουν εγείρει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων.

Αν και οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν είχαν εκτιμήσει στο παρελθόν ότι το Ιράν κατείχε τη συγκεκριμένη τεχνολογία drones που περιέγραψε ο πιλότος, υπάρχουν αναφορές που δείχνουν ότι το Ιράν λάμβανε βοήθεια από την Κίνα και τη Ρωσία για την ανάπτυξη της τεχνολογίας του, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο τεχνικός όρος για τη δυνατότητα που περιέγραψε ο πιλότος χαρακτηρίζεται ως «one-to-many meshed networking» σύμφωνα με τις πηγές, δηλαδή δίκτυο που επιτρέπει σε πολλαπλά drones να επικοινωνούν και να λειτουργούν συντονισμένα.

Σε γενικές γραμμές, αυτό επιτρέπει σε έναν χειριστή να ελέγχει πολλά drones ταυτόχρονα, σύμφωνα με το CNN.

Άλλες χώρες - όπως η Ρωσία και η Κίνα - θεωρείται ότι διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα. Οποιαδήποτε εξέλιξη στο ήδη εξελιγμένο πρόγραμμα για τα drones του Ιράν θα αποτελούσε πηγή ανησυχίας για τις αμερικανικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους στην περιοχή.

Η δυνατότητα που περιέγραψε ο πιλότος θα μπορούσε επίσης θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί για την παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς υπάρχουσες υποδομές, σημείωσε Αμερικανός αξιωματούχος - μια λειτουργία που θεωρητικά είναι ακίνδυνη.

Το Ιράν χρησιμοποίησε επιθετικά τα drones του ως ασύμμετρο όπλο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης εναντίον των αμερικανικών και ισραηλινών δυνάμεων, καθώς και κατά γειτονικών χωρών του Κόλπου.

«Θα ξοδέψουμε τεράστια ποσά και θα έχουμε μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές για να προστατευτούμε από κάτι που μπορεί να συντονιστεί με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε στο CNN η Έμμα Μπέιτς (Emma Bates), ειδικός σε θέματα πολέμου με drones και αμυντικού εκσυγχρονισμού, η οποία ίδρυσε την εταιρεία Cachai, αναφερόμενη στην απειλή που συνιστούν τέτοιες δυνατότητες των drones.

«Αν μπορεί να συντονιστεί σε ένα αναγνωρίσιμο σχήμα και να διατηρήσει αυτό το σχήμα, αν φέρει εκρηκτικά και αν κρατά δυνάμεις σε εφεδρεία για να επιτεθεί σε ό,τι δεν κατέστρεψε το πρώτο κύμα – τότε μιλάμε για μια εξαιρετικά αποτελεσματική προσέγγιση», δήλωσε η Μπέιτς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.