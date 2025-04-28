Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες στο Βατικανό καθώς - αφού περάσουν οι εννέα ημέρες επίσημου πένθους για την εκδημία του Πάπα Φραγκίσκου, γνωστές ως Novendiales - θα συνεδριάσει το Κονκλάβιο προκειμένου να εκλέξει τον νέο Ποντίφικα.

Σήμερα ξεκίνησε η συνεδρίαση των καρδιναλίων, η οποία αναμένεται να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του Κονκλάβιου, το οποίο υπολογίζεται από τις 5 Μαΐου και μετά.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αλλά και με τον ισχύοντα κανονισμό, οι πύλες της Καπέλα Σιξτίνα αναμένεται να κλείσουν για την πραγματοποίηση της πρώτης ψηφοφορίας των καρδιναλίων

Από σήμερα τα Μουσεία του Βατικανού και η Καπέλα Σιξτίνα θα παραμείνουν κλειστά για να ελεγχθεί προσεκτικά ο χώρος όπου θα συνεδριάσουν οι υψηλόβαθμοι κληρικοί.

Μεταξύ των άλλων, ο σχετικός κανονισμός προβλέπει την πραγματοποίηση προσεκτικών ελέγχων προς εντοπισμό τυχόν «κοριών».

Συνεχίζεται το προσκύνημα στον τάφο του Πάπα Φραγκίσκου

Ο Πάπας Φραγκίσκος ετάφη το Σάββατο στην αγαπημένη του εκκλησία, εκτός Βατικανού, την παπική Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε, στη Ρώμη.

Από εχθές Κυριακή, πάνω από 70.000 πιστοί προσκύνησαν τον τάφο του εκλιπόντος Ποντίφικα.

Ο κόσμος παρέμεινε στην ουρά και χθες, Κυριακή, το βράδυ, κάτω από την βροχή, ενώ και σήμερα η προσέλευση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

