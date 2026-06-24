Ελβετία-καύσωνας: Οι κινηματογράφοι προσφέρουν όαση δροσιάς στη διάρκεια της ημέρας στους άνω των 65 ετών

Ο 82χρονος Ντανιέλ Γκιγερόν βολεύτηκε στο κάθισμά του στον κινηματογράφο Nord-Sud στη Γενεύη, προσμένοντας να απολαύσει τη δωρεάν προβολή μιας ταινίας σε μια όαση δροσιάς μέσα στην κλιματιζόμενη αίθουσα, την ώρα που ο ήλιος έξω «έψηνε» τους δρόμους της ελβετικής πόλης.

Ο 82χρονος ήταν ένας από εκατοντάδες ανθρώπους άνω των 65 ετών που έσπευσαν να επωφεληθούν από τις δωρεάν προβολές στη διάρκεια της ημέρας που διοργάνωσαν οι κινηματογράφοι και οι περιφερειακές αρχές για να προσφέρουν στους πρεσβύτερους λίγη δροσιά.

Σύμφωνα με την ελβετική μετεωρολογική υπηρεσία MeteoSuisse, οι θερμοκρασίες προβλέπεται να φτάσουν σε έως και 36 βαθμούς Κελσίου αυτήν την εβδομάδα στην πόλη αυτή της Ελβετίας.

«Όσο περισσότερο αυξάνεται η ζέστη, τόσο περισσότερο ο κινηματογράφος μετατρέπεται σε ένα καταφύγιο», δήλωσε στο Reuters ο Λοράν Ντιτουά, διευθυντής τριών κινηματογράφων που συμμετέχουν στο σχέδιο αυτό.

Γύρω στους 650 ανθρώπους επωφελήθηκαν από την προσφορά αυτή από την Πέμπτη, πρόσθεσε.

«Είναι φανταστικό διότι όχι μόνον μας επιτρέπει να βγούμε από το σπίτι και να πάμε στο σινεμά, αλλά και να είμαστε σε μια κλιματιζόμενη αίθουσα (…) και να περάσουμε καλά», σχολίασε ο Γκιγερόν.

Ο φετινός Ιούνιος αναμένεται να είναι ένας από τους θερμότερους που έχει ζήσει ποτέ η Ελβετία, εν μέσω καύσωνα που σαρώνει μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Οι θερμοκρασίες στη διάρκεια της ημέρας έχουν φτάσει σε έως και 35 βαθμούς Κελσίου στις πεδινές περιοχές, ενώ σε ορισμένες περιφέρειες έχουν υπερβεί τους 36 βαθμούς Κελσίου.

«Αυτό υπογραμμίζει όντως την εξαιρετική φύση αυτού του καύσωνα, ο οποίος είναι (…) πολύ μεγάλης διάρκειας και αρκετά δριμύς», δήλωσε ο μετεωρολόγος της MeteoSuisse Έλι Κίρχνερ.

Ο καύσωνας αυτός ήρθε επίσης νωρίτερα από το συνηθισμένο. Οι θερμοκρασίες εν γένει ανεβαίνουν στην Ελβετία γύρω στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

Πηγή: skai.gr

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