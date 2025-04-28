Η Τουρκία απορρίπτει τα κουρδικά αιτήματα για αυτονομία

Οι Κούρδοι της Συρίας θέλουν περισσότερη αυτονομία, ενώ η Τουρκία απαιτεί άμεση καταπολέμηση του PKK, ώστε «να σταματήσει να αποτελεί εμπόδιο» στην κανονικότητα.

Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Ενώ στην Τουρκία το ΡΚΚ αναμένεται σε λίγα 24ωρα να ανακοινώσει τον αφοπλισμό και της διάλυση της οργάνωσης, σύμφωνα με την έκκληση του έγκλειστου ηγέτη της Αμπτουλάχ Οτσαλάν, στην Συρία, οι Κούρδοι της Συρίας, που ελέγχουν το ένα τέταρτο της χώρας και τον περισσότερο πετρελαϊκό πλούτο, αρνούνται να ενσωματωθούν σε μια ενιαία κρατική δομή. Ζητούν αυτονομία και την υιοθέτηση ενός συστήματος αποκέντρωσης, που θα διαφυλάσσει τα δικαιώματα των Κούρδων.



Οι θέσεις αυτές διατυπώθηκαν αναλυτικά το περασμένο Σάββατο σε διάσκεψη στην πόλη Καμισλί ή Ροζάβα όπως είναι γνωστή, στην οποία συμμετείχαν 400 εκπρόσωποι Κουρδικών οργανώσεων της Αυτόνομης Διοίκησης Βόρειας και Ανατολικής Συρίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι στη διάσκεψη ήταν παρόντες και Αμερικανοί αξιωματούχοι. Στο κοινό ανακοινωθέν αναφέρθηκε ότι με τη διάσκεψη αυτή διαμορφώθηκε ένα κοινό πολιτικό όραμα που εκφράζει τη συλλογική βούληση για μια δίκαιη λύση στο Κουρδικό της Συρίας.

Χ. Φιντάν: Να παραδώσει τα όπλα το PKK

Όμως η κίνηση αυτή των Κούρδων της Συρίας προσκρούει στις βουλές της Τουρκίας. Χθες, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μιλώντας στο Κατάρ, όπου είχε συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ και τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών Αλ Θάνι, τόνισε ότι η Άγκυρα περιμένει από το PKK να παραδώσει τα όπλα και να πάψει να αποτελεί εμπόδιο για την επιστροφή της περιοχής στην κανονικότητα. «Όπως το Ισλαμικό κράτος έφυγε από το σύστημα στη Συρία, έτσι και το PKK θα φύγει από το σύστημα. Είτε θα φύγει από μόνο του ειρηνικά είτε θα φύγει με άλλο τρόπο», απείλησε έμμεσα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών. Έντονη ήταν επίσης και η αντίδραση της Συριακής κυβέρνησης του Αχμέτ Αλ Σάρα για την στάση των Κούρδων: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια επιβολής διχοτόμησης ή καντονοποίησης υπό όρους ομοσπονδιακού ή αυτόνομου συστήματος χωρίς εθνική συναίνεση. Η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας είναι για εμάς κόκκινη γραμμή», ανακοίνωσε το γραφείο του προέδρου Αλ Σάρα.



Δεν είναι μυστικό ότι πίσω από τους Κούρδους της Συρίας υπάρχει το Ισραήλ, που τους στηρίζει. Επίσης είναι γνωστό ότι, τόσο η Τουρκία, όσο και το Κατάρ στηρίζουν το νέο καθεστώς της Συρίας. Σε μια στιγμή που Τουρκία και Κατάρ συζητούν με τη Χαμάς για μια εκεχειρία στη Γάζα, η στάση της Τουρκίας είναι κρίσιμη για την πορεία των εξελίξεων τόσο στην Τουρκία, όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.