Λούφα και παραλλαγή: Γαρίδες στο Αιγαίο

Με την Άγκυρα να εμπλουτίζει διαρκώς το «μενού» των διεκδικήσεών της στην Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως στο Αιγαίο, δεν αποκλείεται να καταλήξουμε από την ταινία «Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο» στις… γαρίδες στο Αιγαίο. Εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Αξιωματούχος του Τραμπ τόνισε ότι ένα ακόμη από τα πλεονεκτήματα της προσάρτησης/απόκτησης της Γροιλανδίας είναι τα ατελείωτα αποθέματα γαρίδας της με γνωστό εστιατόριο να δύναται κατόπιν να επαναφέρει την προσφορά για τους μερακλήδες «φάε όση γαρίδα θες για ΧΧ δολάρια». Το πρόβλημα έχει ως εξής: Γαρίδες έχει και στο Αιγαίο. Πολλών τύπων και μεγεθών, ίσως όχι ποσότητας Γροιλανδίας, αλλά κορυφαίας ποιότητας. Όχι, δεν υπαινισσόμαστε ότι οι ΗΠΑ θα μας προσαρτήσουν λόγω του συμπαθούς θαλασσινού τερψιλαρρύγιου, για σπάνιες γαίες και υδρογονάνθρακες ενδιαφέρονται, όχι για σπάνιες γαρίδες. Αλλά απ' την άλλη, μην βάζουμε στο τραπέζι (της ταβέρνας) πρόσθετα κίνητρα για νέες διεκδικήσεις στους άσπονδους γείτονες…

Τουρκία-Ισραήλ: «Η δική σου αχαριστία γράφτηκε στην ιστορία»

Για «συμμαχική αγάπη στην Ανατολική Μεσόγειο» κάνουν λόγο στο μεταξύ την Τετάρτη (με δόση φθόνου; ) τουρκικές εφημερίδες, με αφορμή την επίσκεψη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχου Δημήτριου-Ελευθέριου Κατάρα στο Ισραήλ.



«Κορυφαίοι στρατιωτικοί διοικητές από την Ελλάδα και το Ισραήλ, οι οποίοι φιλοδοξούν να περικυκλώσουν την Τουρκία, συναντήθηκαν. Κατάρτισαν σχέδια χέρι-χέρι, ο ένας δίπλα στον άλλον» αναφέρει ειρωνικά η εφημερίδα Sozcu.



Να θυμηθούμε εδώ τι ανέφερε ο Ισραηλινός υπουργός Διασποράς Αμιχάι Τσικλί: «πρέπει να ειπωθεί ξεκάθαρα: Η αχαριστία του Ερντογάν είναι ακατανόητη. Στις πιο σκοτεινές ώρες της Τουρκίας, το Ισραήλ ήταν εκεί. Κατά τον σεισμό του 1999 και ξανά μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2023, το Ισραήλ έστειλε ομάδες διάσωσης, γιατρούς, πεδία νοσοκομεία, εξοπλισμό και ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ισραήλ έσωσε τουρκικές ζωές κάτω από τα ερείπια. Ο Ερντογάν επέλεξε να ανταποδώσει αυτή την πράξη μετατρέποντας την Τουρκία σε παγκόσμιο προπύργιο ισλαμιστικού, εχθρικού προς τη Χαμάς αντισημιτισμού» τόνισε.



Ενθυμούμενοι ένα παλιό τραγούδι θα προτρέπαμε στους Τούρκους, άλλοτε στενούς συνεργάτες των Ισραηλινών, «για τις παλιές αγάπες μην μιλάς», ενώ οι Ισραηλινοί, φαν και αυτοί του ελληνικού τραγουδιού, μάλλον στέλνουν μήνυμα στην Άγκυρα «η δική σου αχαριστία γράφτηκε στην ιστορία»...

Ο Τραμπ θύμισε... Ελλάδα

(Όχι και τόσο παλιές) αναμνήσεις «ξύπνησε» σε εμάς τους Έλληνες η πρωινή ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ… ξεσπάθωσε κατά των πετρελαϊκών εταιρειών κατηγορώντας τις για αισχροκέρδεια, καθώς η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ δεν έχει πέσει ικανοποιητικά στην αντλία.



«Οι μεγάλες Πετρελαϊκές Εταιρείες δεν μειώνουν τις τιμές τους στην αντλία ανάλογα με τις δραματικά χαμηλότερες τιμές που πληρώνουν οι ίδιες για το Πετρέλαιο. Αυτές οι τιμές πέφτουν σαν πέτρα! Με άλλα λόγια, γίνεται ‘’αισχροκέρδεια’’ εις βάρος των καταναλωτών. Έδωσα εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) να ξεκινήσει αμέσως έρευνα για το θέμα. Οι τιμές της βενζίνης καλό θα είναι να αρχίσουν να πέφτουν πολύ πιο γρήγορα από αυτό που βλέπω! Πρόεδρος ΝΤ.ΤΖ.Τ.» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.



Εδώ που τα λέμε, στην Ελλάδα έχουμε ενηλικιωθεί και έχουμε μάθει με αδικαιολόγητα άμεσες (αυτοστιγμεί μην πούμε) αυξήσεις τιμών στα καύσιμα (και όχι μόνο) λόγω διεθνών κρίσεων, ενώ οι πτώσεις των τιμών κατά παράδοση ποτέ δεν ήταν και… τόσο άμεσες. Το πρόβλημα ανέκαθεν ήταν υπεράνω κομμάτων, με υποσχέσεις των κατά καιρούς υπουργών Ανάπτυξης να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο «στη ρίζα του», αλλά το φαινόμενο στη ρίζα του θέλει και ριζικές (αντιδημοφιλείς) λύσεις, οπότε η ρίζα έμεινε στη θέση της. Welcome to the club Donald.



Πηγή: skai.gr

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